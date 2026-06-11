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На Кубани в Афипском поселении ввели режим ЧС - РИА Новости, 11.06.2026
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На Кубани в Афипском поселении ввели режим ЧС

В Афипском поселении Кубани после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Афипском поселении Северского района Краснодарского края введен режим ЧС после ночной атаки БПЛА.
  • Проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений.
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в Афипском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки БПЛА, информирует глава района Алексей Чеверев в своем канале на платформе "Макс"
"После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений. В Афипском городском поселении введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшим оказывают помощь в уборке дворов и прилегающих территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСеверский районКраснодарский край
 
 
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