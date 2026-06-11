Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре

© Оперативный штаб Краснодарского края Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре

В Краснодаре ввели режим ЧС в доме, поврежденном при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В многоквартирном доме в Краснодаре ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА.

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в дом, произошло возгорание, повреждены 11 квартир, два человека пострадали.

Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте происшествия, семью из наиболее поврежденной квартиры разместили в пункте временного размещения.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в многоквартирном доме в Краснодаре, который получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.

"Локальный режим ЧС ввели в многоквартирном доме, пострадавшем при атаке беспилотников", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе " Макс ".

По данным властей, в доме повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях. Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте происшествия, территория расчищена, опасные конструкции демонтированы, добавил оперативный штаб.