В Краснодаре ввели режим ЧС в доме, поврежденном при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В многоквартирном доме в Краснодаре ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА.
- Обломки беспилотного летательного аппарата попали в дом, произошло возгорание, повреждены 11 квартир, два человека пострадали.
- Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте происшествия, семью из наиболее поврежденной квартиры разместили в пункте временного размещения.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в многоквартирном доме в Краснодаре, который получил повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, два человека пострадали.
"Локальный режим ЧС ввели в многоквартирном доме, пострадавшем при атаке беспилотников", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
По данным властей, в доме повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем в 20 окнах и 17 лоджиях. Сотрудники спасательных служб продолжают работы на месте происшествия, территория расчищена, опасные конструкции демонтированы, добавил оперативный штаб.
Оперштаб уточнил, что семью из наиболее поврежденной квартиры разместили в пункте временного размещения. Возле дома организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и представителей казачества, жильцам также помогут восстановить утраченные документы, отметил оперативный штаб.
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