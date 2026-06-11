В Туркмении ко Дню России показали ковер по мотивам сказок Пушкина

Ковер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Ашхабаде

Ковер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Ашхабаде

© РИА Новости Ковер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Ашхабаде

Краткий пересказ от РИА ИИ Ковер, созданный туркменскими мастерами по мотивам сказок Александра Пушкина, был представлен на приеме ко Дню России в Ашхабаде.

В композиции ковра размером около двух на полтора метра нашли отражение образы нескольких пушкинских сказок: золотой петушок, богатыри, русалка, ученый кот.

Автор проекта Огулгерек Дурдыева заявила, что наследие Пушкина продолжает находить отражение в разных видах искусства, включая ковроткачество, и что культура формирует прочные связи между народами.

АШХАБАД, 11 июн – РИА Новости, Георгий Асланян. Ковер, созданный туркменскими мастерами по мотивам сказок Александра Пушкина, был представлен на приеме ко Дню России в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.

Ковер размером около двух на полтора метра выполнен в теплых коричнево-бежевых тонах с яркими синими акцентами. В его композиции нашли отражение образы сразу нескольких пушкинских сказок: золотой петушок, богатыри, русалка, ученый кот – все это вписано в пышный растительный орнамент, обрамляющий центральную сцену. Завершает композицию лучистое солнце с человеческим лицом, царящее над всем сказочным миром.

"Этот ковер был создан по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина , и для нас это большая радость, что он представлен именно сегодня, в День России . Для нас это не просто предмет декоративно-прикладного искусства, а своеобразный акт культурной дипломатии и выражение глубокого уважения к русской культуре и ее непреходящим ценностям", – заявила журналистам автор проекта, основатель компании El Darak ("Ручной гребень") Огулгерек Дурдыева.

По ее словам, масштаб личности Пушкина выходит далеко за рамки образа великого поэта и создателя русского литературного языка. Его наследие, отметила она, продолжает находить отражение в самых разных видах искусства – музыке, живописи, театре и архитектуре. Авторы проекта, по ее словам, стремились показать, что это наследие способно звучать и на языке ковроткачества.

Особую символику произведению, по мнению Дурдыевой, придает то, что оно соткано туркменскими мастерами.

"Русская литературная традиция и многовековое искусство туркменского ковроткачества встретились в одном произведении, создав пространство для взаимного уважения и культурного диалога", – подчеркнула она.

Мастер добавила, что именно культура формирует наиболее прочные связи между народами, сохраняет историческую память и обеспечивает диалог поколений.

Ковер был представлен на тематической выставке, организованной в фойе банкетного зала ашхабадского отеля "Йылдыз" ("Звезда"). Гости приема также могли сфотографироваться с персонажами русских народных сказок, ознакомиться с образцами русских национальных костюмов и предметами народно-прикладного искусства.