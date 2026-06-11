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В Туркмении ко Дню России показали ковер по мотивам сказок Пушкина - РИА Новости, 11.06.2026
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21:18 11.06.2026
В Туркмении ко Дню России показали ковер по мотивам сказок Пушкина

В Туркмении на приеме ко Дню России показали ковер по мотивам сказок Пушкина

© РИА НовостиКовер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Ашхабаде
Ковер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Ковер по мотивам сказок Пушкина показали на приеме ко Дню России в Ашхабаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ковер, созданный туркменскими мастерами по мотивам сказок Александра Пушкина, был представлен на приеме ко Дню России в Ашхабаде.
  • В композиции ковра размером около двух на полтора метра нашли отражение образы нескольких пушкинских сказок: золотой петушок, богатыри, русалка, ученый кот.
  • Автор проекта Огулгерек Дурдыева заявила, что наследие Пушкина продолжает находить отражение в разных видах искусства, включая ковроткачество, и что культура формирует прочные связи между народами.
АШХАБАД, 11 июн – РИА Новости, Георгий Асланян. Ковер, созданный туркменскими мастерами по мотивам сказок Александра Пушкина, был представлен на приеме ко Дню России в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Ковер размером около двух на полтора метра выполнен в теплых коричнево-бежевых тонах с яркими синими акцентами. В его композиции нашли отражение образы сразу нескольких пушкинских сказок: золотой петушок, богатыри, русалка, ученый кот – все это вписано в пышный растительный орнамент, обрамляющий центральную сцену. Завершает композицию лучистое солнце с человеческим лицом, царящее над всем сказочным миром.
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"Этот ковер был создан по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, и для нас это большая радость, что он представлен именно сегодня, в День России. Для нас это не просто предмет декоративно-прикладного искусства, а своеобразный акт культурной дипломатии и выражение глубокого уважения к русской культуре и ее непреходящим ценностям", – заявила журналистам автор проекта, основатель компании El Darak ("Ручной гребень") Огулгерек Дурдыева.
По ее словам, масштаб личности Пушкина выходит далеко за рамки образа великого поэта и создателя русского литературного языка. Его наследие, отметила она, продолжает находить отражение в самых разных видах искусства – музыке, живописи, театре и архитектуре. Авторы проекта, по ее словам, стремились показать, что это наследие способно звучать и на языке ковроткачества.
Особую символику произведению, по мнению Дурдыевой, придает то, что оно соткано туркменскими мастерами.
"Русская литературная традиция и многовековое искусство туркменского ковроткачества встретились в одном произведении, создав пространство для взаимного уважения и культурного диалога", – подчеркнула она.
Мастер добавила, что именно культура формирует наиболее прочные связи между народами, сохраняет историческую память и обеспечивает диалог поколений.
Ковер был представлен на тематической выставке, организованной в фойе банкетного зала ашхабадского отеля "Йылдыз" ("Звезда"). Гости приема также могли сфотографироваться с персонажами русских народных сказок, ознакомиться с образцами русских национальных костюмов и предметами народно-прикладного искусства.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
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