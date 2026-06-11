ЕС на саммите может одобрить переговоры о вступлении Украины, заявил Кошта

БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи.