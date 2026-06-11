Рейтинг@Mail.ru
ЕС на саммите может одобрить переговоры о вступлении Украины, заявил Кошта - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 11.06.2026
ЕС на саммите может одобрить переговоры о вступлении Украины, заявил Кошта

Кошта: ЕС на саммите может одобрить открытие переговоров о вступлении Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На саммите 18–19 июня лидеры стран Евросоюза могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
  • На встрече планируется обсуждение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.
  • В повестку встречи также включены вопросы конкурентоспособности европейской экономики, ситуация на Ближнем Востоке, миграция и борьба с незаконным оборотом наркотиков.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи.
"Я ожидаю, что мы сможем приветствовать открытие первого кластера глав в переговорах о вступлении Украины и Молдавии, что станет важной вехой на их пути в ЕС", - говорится в документе.
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Отчаянный шаг ЕС против России вызвал панику в Киеве
8 июня, 22:24
По словам Кошты, этот шаг позволит "положить конец длительному тупику" в переговорном процессе двух стран и создаст новый импульс для политики расширения Евросоюза. Он также отметил прогресс стран Западных Балкан и напомнил о прошедшем недавно саммите ЕС с партнерами региона в Тивате.
При этом ранее СМИ сообщали, что страны ЕС начали обсуждать параметры "второсортного членства" в сообществе для Украины, Молдавии и Балкан, которое значительно ограничит новых членов в правах и поставит под жесткий контроль Брюсселя.
Украина, по словам Кошты, станет одной из центральных тем встречи. Перед началом обсуждений к лидерам ЕС по видеосвязи обратится Владимир Зеленский.
Глава Евросовета традиционно указал, что государства сообщества намерены продолжить курс на поддержку Киева. Отдельное внимание лидеры ЕС уделят вопросам безопасности после недавних инцидентов с беспилотниками. В письме указывается, что "недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС", включая Румынию, "подчеркивают срочность продвижения нашей общей повестки по укреплению обороноспособности, включая усиление восточного фланга ЕС".
Кроме того, на саммите планируется обсуждение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Кошта призвал лидеров сосредоточиться на ключевых параметрах будущего соглашения, включая поиск новых собственных источников доходов ЕС.
В повестку встречи также включены вопросы конкурентоспособности европейской экономики, ситуация на Ближнем Востоке, миграция и борьба с незаконным оборотом наркотиков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Слова Лаврова о просьбе Британии, Франции и ФРГ удивили журналиста
Вчера, 17:03
 
В миреУкраинаМолдавияТиватАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала