ЕС на саммите может одобрить переговоры о вступлении Украины, заявил Кошта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На саммите 18–19 июня лидеры стран Евросоюза могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
- На встрече планируется обсуждение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.
- В повестку встречи также включены вопросы конкурентоспособности европейской экономики, ситуация на Ближнем Востоке, миграция и борьба с незаконным оборотом наркотиков.
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи.
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При этом ранее СМИ сообщали, что страны ЕС начали обсуждать параметры "второсортного членства" в сообществе для Украины, Молдавии и Балкан, которое значительно ограничит новых членов в правах и поставит под жесткий контроль Брюсселя.
Украина, по словам Кошты, станет одной из центральных тем встречи. Перед началом обсуждений к лидерам ЕС по видеосвязи обратится Владимир Зеленский.
Глава Евросовета традиционно указал, что государства сообщества намерены продолжить курс на поддержку Киева. Отдельное внимание лидеры ЕС уделят вопросам безопасности после недавних инцидентов с беспилотниками. В письме указывается, что "недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС", включая Румынию, "подчеркивают срочность продвижения нашей общей повестки по укреплению обороноспособности, включая усиление восточного фланга ЕС".
Кроме того, на саммите планируется обсуждение нового многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Кошта призвал лидеров сосредоточиться на ключевых параметрах будущего соглашения, включая поиск новых собственных источников доходов ЕС.
В повестку встречи также включены вопросы конкурентоспособности европейской экономики, ситуация на Ближнем Востоке, миграция и борьба с незаконным оборотом наркотиков.