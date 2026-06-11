Ефимова заявила, что ожидает еще больше рекордов от пловца Корнева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Ефимова ожидает еще больше рекордов от пловца Егора Корнева.
- На чемпионате России по плаванию в Казани Корнев установил пять рекордов страны.
- Ефимова отметила стабильность Корнева в улучшении результатов.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заявила, что ожидает еще больше рекордов от пловца Егора Корнева.
За время чемпионата России по плаванию в Казани Корнев установил пять рекордов страны: по два раза на дистанции 100 м кролем (46,99; позднее 46,96 секунды) и 50 м кролем (21,12; 21,06), а также 50 м баттерфляем (22,59).
"Я думаю, это нормально. Это очень классно, хорошо. В его возрасте так и надо плавать и бить. Особенно классно то, что у него очень стабильная голова, так сказать. Его не сбивает то, что он рекорды бьет. Многие спортсмены бьют в полуфинале, а потом в финале уже не плывут за это время. А у него просто стабильно, как часы, только чуть-чуть улучшая. Это самое классное, что вообще может быть у спортсмена - реально постоянно улучшать", - рассказала Ефимова журналистам.
"Плюс, я думаю, он просто поймал волну, и с нее уже тяжело слезть. Я знаю по себе: тогда уже даже не чувствуется эта усталость, когда ты ходишь в кураже и плывешь просто все подряд и бьешь. Поэтому ждем дальше", - добавила пловчиха.
Корневу 22 года, он становился в эстафетах победителем и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом мира на короткой воде.
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