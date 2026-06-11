Ефимова заявила, что ожидает еще больше рекордов от пловца Корнева

"Плюс, я думаю, он просто поймал волну, и с нее уже тяжело слезть. Я знаю по себе: тогда уже даже не чувствуется эта усталость, когда ты ходишь в кураже и плывешь просто все подряд и бьешь. Поэтому ждем дальше", - добавила пловчиха.