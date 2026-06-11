Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд южнокорейских англоязычных СМИ отказались опубликовать статью российского посла Георгия Зиновьева о трагедии в Старобельске.

Посольство России в Сеуле выразило сожаление по поводу избирательного подхода зарубежных СМИ к освещению украинского кризиса.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ряд южнокорейских англоязычных СМИ отказались печатать статью российского посла Георгия Зиновьева о трагедии в Старобельске, сообщило посольство в Сеуле.

"Избирательный подход к освещению украинского кризиса давно стал визитной карточкой многих СМИ, тиражирующих прозападные нарративы. Одни события мгновенно попадают на первые полосы и становятся поводом для громких обвинений, в то время как другие — даже связанные с массовой гибелью мирных жителей — предпочитают не замечать или упоминать вскользь", — заявили в дипмиссии.

Отказ опубликовать статью посла стал очередным подтверждением этого, добавили дипломаты. Они также выразили сожаление по тому поводу, что СМИ, освещая события со ссылками исключительно на западные и украинские источники, фактически лишают южнокорейскую аудиторию права ознакомиться с альтернативной точкой зрения и сформировать собственное мнение на основе всей информации.

« "Создается впечатление, что отдельные СМИ готовы подробно освещать обвинения в адрес России, какими бы безосновательными они ни были, <…> но теряют интерес к теме, когда речь заходит о преступлениях киевского режима против мирного населения", — подчеркнули в посольстве.

В результате южнокорейские читатели получают заведомо неполную, одностороннюю картину, из которой исключены неудобные факты, заключили в дипмиссии.

Полный текст статьи посольство опубликовало на своем сайте.