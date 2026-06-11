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СМИ Южной Кореи отказались публиковать статью посла России о трагедии в ЛНР - РИА Новости, 11.06.2026
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11:20 11.06.2026 (обновлено: 15:06 11.06.2026)
СМИ Южной Кореи отказались публиковать статью посла России о трагедии в ЛНР

СМИ Южной Кореи не опубликовали статью посла России о трагедии в Старобельске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд южнокорейских англоязычных СМИ отказались опубликовать статью российского посла Георгия Зиновьева о трагедии в Старобельске.
  • Посольство России в Сеуле выразило сожаление по поводу избирательного подхода зарубежных СМИ к освещению украинского кризиса.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ряд южнокорейских англоязычных СМИ отказались печатать статью российского посла Георгия Зиновьева о трагедии в Старобельске, сообщило посольство в Сеуле.
"Избирательный подход к освещению украинского кризиса давно стал визитной карточкой многих СМИ, тиражирующих прозападные нарративы. Одни события мгновенно попадают на первые полосы и становятся поводом для громких обвинений, в то время как другие — даже связанные с массовой гибелью мирных жителей — предпочитают не замечать или упоминать вскользь", — заявили в дипмиссии.
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Отказ опубликовать статью посла стал очередным подтверждением этого, добавили дипломаты. Они также выразили сожаление по тому поводу, что СМИ, освещая события со ссылками исключительно на западные и украинские источники, фактически лишают южнокорейскую аудиторию права ознакомиться с альтернативной точкой зрения и сформировать собственное мнение на основе всей информации.
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"Создается впечатление, что отдельные СМИ готовы подробно освещать обвинения в адрес России, какими бы безосновательными они ни были, <…> но теряют интерес к теме, когда речь заходит о преступлениях киевского режима против мирного населения", — подчеркнули в посольстве.

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В результате южнокорейские читатели получают заведомо неполную, одностороннюю картину, из которой исключены неудобные факты, заключили в дипмиссии.
Полный текст статьи посольство опубликовало на своем сайте.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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