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В Рослесхозе рассказали, где будут бороться с американским кленом - РИА Новости, 11.06.2026
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02:04 11.06.2026
В Рослесхозе рассказали, где будут бороться с американским кленом

Советников: приказ о борьбе с американским кленом не коснется дачников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКлен
Клен - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рослесхоз утвердил приказ о борьбе с американским кленом, приравняв его по вреду к борщевику Сосновского.
  • Приказ будет распространяться только на лесные массивы и не затронет городские территории и частные участки.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Приказ о борьбе с американским кленом, который должен вступить в силу с осени, не будет распространяться на дачные участки и городские территории, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.
В феврале 2026 года Рослесхоз предложил приравнять клен ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду экологической системе и лесным ресурсам страны, а в начале апреля утвердил окончательную перед направлением в Минюст России редакцию приказа о борьбе с ним. Документ должен вступить в силу 1 сентября.
"Мы говорим только про лесные массивы. На города, частные участки эта норма не распространяется, там действуют другие правила. Мы говорим только про лес, поэтому переживать стоит лесникам и арендаторам, а граждане могут спать спокойно", - сказал Советников.
Американский клен - опасный инвазивный вид, который вытесняет естественную российскую растительность. Этот вид активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Фактически сегодня он распространен по всей России. Американский клен произрастает в степной и полупустынной зонах, куда он "проникает" по оврагам и балкам. Растет везде, даже на самых бедных и загрязненных почвах, где есть хотя бы какое-то минимальное увлажнение.
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