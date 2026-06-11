В Рослесхозе рассказали, где будут бороться с американским кленом

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Приказ о борьбе с американским кленом, который должен вступить в силу с осени, не будет распространяться на дачные участки и городские территории, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Американский клен - опасный инвазивный вид, который вытесняет естественную российскую растительность. Этот вид активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Фактически сегодня он распространен по всей России. Американский клен произрастает в степной и полупустынной зонах, куда он "проникает" по оврагам и балкам. Растет везде, даже на самых бедных и загрязненных почвах, где есть хотя бы какое-то минимальное увлажнение.