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Китай введет санкции против главы Минобороны Филиппин - РИА Новости, 11.06.2026
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15:16 11.06.2026 (обновлено: 17:10 11.06.2026)
Китай введет санкции против главы Минобороны Филиппин

Китай принял решение ввести санкции против главы МО Филиппин и членов его семьи

© AP Photo / Gonzalo FuentesФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Флаг КНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНР ввела санкции в отношении главы Министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро за ошибочные заявления о Китайской Народной Республике.
  • Министру, его супруге и детям запрещен въезд на территорию материкового Китая, в Гонконг и Макао.
ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. КНР приняла решение ввести санкции в отношении главы министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро за ошибочные заявления о Китайской Народной Республике, ему и его семье запрещен въезд в государство, сообщил в четверг китайский МИД.
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"Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро неоднократно делал ошибочные заявления о Китае, нанося ущерб законным интересам Китая и подрывая отношения между двумя странами", - говорится в заявлении на сайте министерства.

МИД отметил, что для защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития КНР приняла решение "запретить Теодоро, его супруге и детям въезд на территорию материкового Китая, в Гонконг и Макао".
Помимо этого, организациям и частным лицам, находящимся на территории Китайской Народной Республик, запрещается совершать какие-либо сделки, сотрудничать или иным образом взаимодействовать с главой минобороны и его семьей, следует из заявления министерства иностранных дел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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