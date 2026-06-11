Китай введет санкции против главы Минобороны Филиппин

ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. КНР приняла решение ввести санкции в отношении главы министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро за ошибочные заявления о Китайской Народной Республике, ему и его семье запрещен въезд в государство, сообщил в четверг китайский МИД.

"Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро неоднократно делал ошибочные заявления о Китае, нанося ущерб законным интересам Китая и подрывая отношения между двумя странами", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Помимо этого, организациям и частным лицам, находящимся на территории Китайской Народной Республик, запрещается совершать какие-либо сделки, сотрудничать или иным образом взаимодействовать с главой минобороны и его семьей, следует из заявления министерства иностранных дел.