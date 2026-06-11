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Вагенкнехт призвала не давать ни цента коррумпированной клике Зеленского - РИА Новости, 11.06.2026
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21:57 11.06.2026
Вагенкнехт призвала не давать ни цента коррумпированной клике Зеленского

Вагенкнехт призвала не давать ни цента больше коррумпированной клике Зеленского

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины за счет немецких налогоплательщиков.
  • Вагенкнехт раскритиковала поддержку Украины, прикрепив к публикации в соцсети X вырезку из статьи о выступлении украинского посла в ФРГ Алексея Макеева.
  • Политик от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт ранее заявил, что коррумпированный украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без отчетности.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала не обирать немецких налогоплательщиков ради финансирования коррумпированной клики Владимира Зеленского.
К своей публикации в соцсети X политик прикрепила вырезку из статьи о выступлении украинского посла в ФРГ Алексея Макеева в парламенте федеральной земли Бранденбург, где чиновник поблагодарил немецких налогоплательщиков за поддержку Украины и снабжение ее оружием.
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"Нельзя больше обирать немецких налогоплательщиков ради финансирования украинской войны. Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Политик от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт ранее заявил РИА Новости, что коррумпированный украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности и немецкие политики этому рукоплещут.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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