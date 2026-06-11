В Киеве мужчина после мобилизации умер в больнице с переломами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина после мобилизации в Киеве был госпитализирован в больницу с переломами ребер и травмой грудной клетки.
- Через несколько дней он скончался, при этом патологоанатомическое вскрытие не проводилось.
- Прокуратура расследует дело по факту возможного превышения полномочий сотрудниками военкомата и полиции, а также по факту возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Мужчина после мобилизации в Киеве оказался в больнице с переломами, а через несколько дней скончался, дело расследует прокуратура, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"В одну из киевских больниц был госпитализирован мужчина с переломами ребер и травмой грудной клетки. По его словам, повреждения ему нанесли сотрудники полиции и сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мобилизовали мужчину в январе, через несколько дней после госпитализации мужчина скончался. При этом патологоанатомическое вскрытие не проводилось.
"Родные погибшего и следствие до сих пор не имеют ответа на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальными последствиями. Отсутствие вскрытия могло затруднить установление истины в деле и сохранение важных доказательств", - отметил Лубинец.
По его словам, прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного превышения сотрудниками военкомата и полиции. Также заведено дело в связи с возможным ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.