В Киеве мужчина после мобилизации умер в больнице с переломами

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина после мобилизации в Киеве был госпитализирован в больницу с переломами ребер и травмой грудной клетки.

Через несколько дней он скончался, при этом патологоанатомическое вскрытие не проводилось.

Прокуратура расследует дело по факту возможного превышения полномочий сотрудниками военкомата и полиции, а также по факту возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Мужчина после мобилизации в Киеве оказался в больнице с переломами, а через несколько дней скончался, дело расследует прокуратура, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В одну из киевских больниц был госпитализирован мужчина с переломами ребер и травмой грудной клетки. По его словам, повреждения ему нанесли сотрудники полиции и сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мобилизовали мужчину в январе, через несколько дней после госпитализации мужчина скончался. При этом патологоанатомическое вскрытие не проводилось.

"Родные погибшего и следствие до сих пор не имеют ответа на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальными последствиями. Отсутствие вскрытия могло затруднить установление истины в деле и сохранение важных доказательств", - отметил Лубинец.

По его словам, прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного превышения сотрудниками военкомата и полиции. Также заведено дело в связи с возможным ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.