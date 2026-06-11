Трамп усомнился, что США готовы к долгой операции по захвату острова Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп усомнился, что американское общество готово поддержать длительную операцию по захвату иранского острова Харк и нефтяной инфраструктуры Ирана.
- Трамп сравнил возможные действия в отношении Ирана с политикой США в Венесуэле, где, по его словам, США вывезли миллионы баррелей нефти.
- По словам Трампа, ему нравится подобный сценарий и в случае с Ираном, однако он считает, что это будет более длительный процесс.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился, что американское общество готово поддержать длительную операцию по захвату иранского острова Харк и нефтяной инфраструктуры Ирана.
"Честно говоря, я не знаю, есть ли у Америки готовность к этому (длительной операции по захвату Харка и нефтяной инфраструктуры Ирана - ред.). Мы заработаем состояние, но я не знаю, есть ли у Америки готовность. Думаю, они (американцы - ред.) хотели бы, чтобы мы вернулись домой", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
"Мы сделали это с Венесуэлой. Венесуэла отлично сработала для всех. Мы вывезли миллионы и миллионы баррелей нефти из Венесуэлы. Мы доставили их в Хьюстон и разные другие места, в Луизиану, где наши невероятные нефтеперерабатывающие заводы работают 24 часа в сутки и зарабатывают состояние", - добавил глава государства.
По словам Трампа, ему нравится такой сценарий и в случае с Ираном, однако речь идет о более длительном процессе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.