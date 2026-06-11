Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что взятие под контроль иранского острова Харк всегда было для него предпочтительным вариантом.
- После прекращения огня между США и Ираном, Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что взятие под контроль иранского острова Харк всегда было для него предпочтительным вариантом развития событий.
"Взятие под контроль Харка всегда было предпочтительным для меня", - сказал американский лидер телеканалу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.