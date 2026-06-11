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Трамп назвал захват острова Харк предпочтительным вариантом событий - РИА Новости, 11.06.2026
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15:53 11.06.2026 (обновлено: 16:05 11.06.2026)
Трамп назвал захват острова Харк предпочтительным вариантом событий

Трамп заявил, что всегда считал захват острова Харк предпочтительным

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что взятие под контроль иранского острова Харк всегда было для него предпочтительным вариантом.
  • После прекращения огня между США и Ираном, Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что взятие под контроль иранского острова Харк всегда было для него предпочтительным вариантом развития событий.
"Взятие под контроль Харка всегда было предпочтительным для меня", - сказал американский лидер телеканалу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп усомнился, что США готовы к долгой операции по захвату острова Харк
Вчера, 16:03
 
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