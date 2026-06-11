Минпромторг предложил исключить из маркировки карамель на палочке

"По результатам правоприменительной практики правил маркировки сладостей и кондитерских изделий, учитывая особенности упаковки карамели на палочке шарообразной формы до 30 граммов, предлагается исключить требования об обязательной маркировке карамели..., весом до 30 граммов включительно, шарообразной формы, закрепленной на палочке-держателе и упакованной путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте", - говорится в сообщении.

Поэтапная обязательная маркировка кондитерских изделий началась с 1 марта текущего года. Тогда начали маркироваться печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточные сладости, а также ореховые и шоколадные пасты. С 1 мая под новые требования попали торты, пирожные, рулеты, круассаны, а также хлебобулочные изделия с подслащивающими добавками со сроком годности свыше 30 суток, упакованные в потребительскую упаковку.