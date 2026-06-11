Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил исключить из маркировки карамель на палочке - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 11.06.2026
Минпромторг предложил исключить из маркировки карамель на палочке

Минпромторг предложил исключить из маркировки карамель на палочке весом до 30 гр

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаКарамель на палочке
Карамель на палочке - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Карамель на палочке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России предложил исключить из маркировки карамель на палочке весом до 30 граммов из-за особенностей упаковки.
  • Вторичная потребительская упаковка карамели подлежит маркировке, если первичная упаковка не маркирована.
  • Маркировка карамели и других изделий, включая шоколад и конфеты, ожидалась с 1 июля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минпромторг России предложил исключить из маркировки карамель на палочки из-за особенностей упаковки таких изделий весом до 30 граммов, говорится в сообщении ведомства.
«
"По результатам правоприменительной практики правил маркировки сладостей и кондитерских изделий, учитывая особенности упаковки карамели на палочке шарообразной формы до 30 граммов, предлагается исключить требования об обязательной маркировке карамели..., весом до 30 граммов включительно, шарообразной формы, закрепленной на палочке-держателе и упакованной путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте", - говорится в сообщении.
В Минпромторге отметили, что при этом вторичная потребительская упаковка при наличии такой продукции подлежит маркировке, если первичная упаковка не маркирована.
Поэтапная обязательная маркировка кондитерских изделий началась с 1 марта текущего года. Тогда начали маркироваться печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточные сладости, а также ореховые и шоколадные пасты. С 1 мая под новые требования попали торты, пирожные, рулеты, круассаны, а также хлебобулочные изделия с подслащивающими добавками со сроком годности свыше 30 суток, упакованные в потребительскую упаковку.
Третий этап должен начаться 1 июля. Именно тогда и ожидалась и начало маркировки карамели. Кроме того, планируется начаться маркировку шоколада, конфет, драже и жевательной резинки.
Покупатель выбирает средство для мытья посуды в магазине Реми во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минпромторг предложил маркировку отдельных видов хозтоваров
26 января, 18:29
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала