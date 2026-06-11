Минпромторг предложил исключить из маркировки карамель на палочке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России предложил исключить из маркировки карамель на палочке весом до 30 граммов из-за особенностей упаковки.
- Вторичная потребительская упаковка карамели подлежит маркировке, если первичная упаковка не маркирована.
- Маркировка карамели и других изделий, включая шоколад и конфеты, ожидалась с 1 июля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минпромторг России предложил исключить из маркировки карамель на палочки из-за особенностей упаковки таких изделий весом до 30 граммов, говорится в сообщении ведомства.
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"По результатам правоприменительной практики правил маркировки сладостей и кондитерских изделий, учитывая особенности упаковки карамели на палочке шарообразной формы до 30 граммов, предлагается исключить требования об обязательной маркировке карамели..., весом до 30 граммов включительно, шарообразной формы, закрепленной на палочке-держателе и упакованной путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте", - говорится в сообщении.
В Минпромторге отметили, что при этом вторичная потребительская упаковка при наличии такой продукции подлежит маркировке, если первичная упаковка не маркирована.
Поэтапная обязательная маркировка кондитерских изделий началась с 1 марта текущего года. Тогда начали маркироваться печенье, зефир, пастила, мармелад, вафли, халва, восточные сладости, а также ореховые и шоколадные пасты. С 1 мая под новые требования попали торты, пирожные, рулеты, круассаны, а также хлебобулочные изделия с подслащивающими добавками со сроком годности свыше 30 суток, упакованные в потребительскую упаковку.
Третий этап должен начаться 1 июля. Именно тогда и ожидалась и начало маркировки карамели. Кроме того, планируется начаться маркировку шоколада, конфет, драже и жевательной резинки.
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26 января, 18:29