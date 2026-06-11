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В Госдуме призвали ввести пробный период при установке новых дорожных камер - РИА Новости, 11.06.2026
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19:11 11.06.2026
В Госдуме призвали ввести пробный период при установке новых дорожных камер

РИА Новости: в ГД предложили ввести месячный пробный период при установке камер

© РИА Новости / Сергей БелоусовВидеорегистраторы
Видеорегистраторы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Видеорегистраторы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячный пробный период при установке новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
  • В течение этого периода зафиксированные нарушения не будут влечь за собой штраф, а собственникам транспортных средств будут направляться информационные уведомления.
  • Инициатива также предусматривает анализ регионами наиболее часто фиксируемых нарушений и дополнительную проверку дорожной инфраструктуры при значительной части уведомлений, связанных с одним и тем же участком.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести месячный пробный период при установке новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения обязательного месячного информационного периода при вводе в эксплуатацию новых стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также при существенном изменении места установки комплекса или перечня фиксируемых им нарушений", - говорится в обращении.
По словам депутатов, в течение такого периода зафиксированные нарушения не должны влечь штраф, а собственнику транспортного средства должно направляться информационное уведомление о том, что на участке введен новый комплекс фотовидеофиксации и со следующего месяца такое же нарушение будет основанием для привлечения к административной ответственности.
Инициатива также предусматривает обязанность регионов в течение пробного периода анализировать, какие нарушения чаще всего фиксируются новым комплексом.
Депутаты добавили, что если значительная часть уведомлений связана с одним и тем же участком, разметкой, знаком, скоростным режимом или организацией движения, это должно становиться основанием для дополнительной проверки дорожной инфраструктуры, видимости знаков, корректности разметки и обоснованности выбранного места установки камеры.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит использовать первый месяц работы камеры не только для информирования водителей, но и для оценки качества организации дорожного движения.
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