В Госдуме призвали ввести пробный период при установке новых дорожных камер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячный пробный период при установке новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
- В течение этого периода зафиксированные нарушения не будут влечь за собой штраф, а собственникам транспортных средств будут направляться информационные уведомления.
- Инициатива также предусматривает анализ регионами наиболее часто фиксируемых нарушений и дополнительную проверку дорожной инфраструктуры при значительной части уведомлений, связанных с одним и тем же участком.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести месячный пробный период при установке новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения обязательного месячного информационного периода при вводе в эксплуатацию новых стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также при существенном изменении места установки комплекса или перечня фиксируемых им нарушений", - говорится в обращении.
По словам депутатов, в течение такого периода зафиксированные нарушения не должны влечь штраф, а собственнику транспортного средства должно направляться информационное уведомление о том, что на участке введен новый комплекс фотовидеофиксации и со следующего месяца такое же нарушение будет основанием для привлечения к административной ответственности.
Инициатива также предусматривает обязанность регионов в течение пробного периода анализировать, какие нарушения чаще всего фиксируются новым комплексом.
Депутаты добавили, что если значительная часть уведомлений связана с одним и тем же участком, разметкой, знаком, скоростным режимом или организацией движения, это должно становиться основанием для дополнительной проверки дорожной инфраструктуры, видимости знаков, корректности разметки и обоснованности выбранного места установки камеры.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит использовать первый месяц работы камеры не только для информирования водителей, но и для оценки качества организации дорожного движения.
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