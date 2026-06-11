В Госдуме призвали ввести пробный период при установке новых дорожных камер

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячный пробный период при установке новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В течение этого периода зафиксированные нарушения не будут влечь за собой штраф, а собственникам транспортных средств будут направляться информационные уведомления.

Инициатива также предусматривает анализ регионами наиболее часто фиксируемых нарушений и дополнительную проверку дорожной инфраструктуры при значительной части уведомлений, связанных с одним и тем же участком.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести месячный пробный период при установке новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения обязательного месячного информационного периода при вводе в эксплуатацию новых стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также при существенном изменении места установки комплекса или перечня фиксируемых им нарушений", - говорится в обращении.

По словам депутатов, в течение такого периода зафиксированные нарушения не должны влечь штраф, а собственнику транспортного средства должно направляться информационное уведомление о том, что на участке введен новый комплекс фотовидеофиксации и со следующего месяца такое же нарушение будет основанием для привлечения к административной ответственности.

Инициатива также предусматривает обязанность регионов в течение пробного периода анализировать, какие нарушения чаще всего фиксируются новым комплексом.

Депутаты добавили, что если значительная часть уведомлений связана с одним и тем же участком, разметкой, знаком, скоростным режимом или организацией движения, это должно становиться основанием для дополнительной проверки дорожной инфраструктуры, видимости знаков, корректности разметки и обоснованности выбранного места установки камеры.