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"Калининград и Белоруссия". В США выступили с предупреждением о Европе - РИА Новости, 11.06.2026
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09:28 11.06.2026 (обновлено: 09:34 11.06.2026)
"Калининград и Белоруссия". В США выступили с предупреждением о Европе

Миршаймер указал Калининград одним из вероятных очагов конфликта РФ с Европой

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКатолическая кирха Святого семейства (концертный зал Калининградской областной филармонии) в городе Калининграде
Католическая кирха Святого семейства (концертный зал Калининградской областной филармонии) в городе Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер перечислил шесть потенциальных точек противостояния Европы и России в случае вероятного конфликта.
  • Потенциальные очаги напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер перечислил в эфире YouTube-канала журналиста Такера Карлсона шесть потенциальных точек, где развернется противостояние Европы и России в случае вероятного конфликта.
"Есть шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем", — считает он.
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