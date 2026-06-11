Рейтинг@Mail.ru
Израиль отказал во въезде журналистке из Франции за поддержку ХАМАС - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 11.06.2026
Израиль отказал во въезде журналистке из Франции за поддержку ХАМАС

Власти Израиля не пустили в страну журналистку из Франции, поддерживающую ХАМАС

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Города мира. Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Израиля отказали во въезде журналистке из Франции Алис Фруссар за поддержку палестинского движения ХАМАС и международного бойкота еврейского государства.
  • Алис Фруссар последние шесть лет жила и работала в Иерусалиме и Рамалле, освещая палестино-израильский конфликт для французских СМИ.
  • Утром 11 июня Фруссар прибыла в Израиль для продолжения работы, но во въезде было отказано из-за ее антиизраильских заявлений.
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Власти Израиля отказали во въезде в страну журналистке из Франции Алис Фруссар за ее поддержку палестинского движения ХАМАС и международного бойкота еврейского государства, сообщил в четверг израильский министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли.
«

"С радостью сообщаю, что прямо сейчас французская журналистка Алис Фруссар, поддерживающая ХАМАС и утверждающая, что массовое убийство (израильтян - ред.) 7 октября (2023 года - ред.) следует рассматривать "в контексте", направляется из аэропорта Бен-Гурион обратно в Париж... Она поняла, что у Государства Израиль иссякло терпение к сторонникам ХАМАС и к тем, кто поддерживает санкции и бойкоты против него. Счастливого пути!", - написал Шикли на своей странице в социальной сети X.

По данным издания The Times of Israel, Фруссар последние шесть лет жила и работала в Иерусалиме и Рамалле. Журналистка освещала палестино-израильский конфликт для французских СМИ, включая радиостанцию RFI, газету Le Figaro, телеканал TV5 Monde.
Издание отмечает, что утром 11 июня Фруссар прибыла в Израиль для продолжения долгосрочной работы, однако во въезде было отказано из-за ее антиизраильских заявлений. В публикации говорится, журналистка, в частности, оправдывала атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, называла действия израильских военных в Газе "резней" и обвиняла Государство Израиль в апартеиде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Все краски антисемитизма. Европа подала на развод с Израилем
24 апреля, 08:00
 
В миреИзраильФранцияПарижХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала