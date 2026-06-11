Израиль отказал во въезде журналистке из Франции за поддержку ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Израиля отказали во въезде журналистке из Франции Алис Фруссар за поддержку палестинского движения ХАМАС и международного бойкота еврейского государства.
- Алис Фруссар последние шесть лет жила и работала в Иерусалиме и Рамалле, освещая палестино-израильский конфликт для французских СМИ.
- Утром 11 июня Фруссар прибыла в Израиль для продолжения работы, но во въезде было отказано из-за ее антиизраильских заявлений.
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Власти Израиля отказали во въезде в страну журналистке из Франции Алис Фруссар за ее поддержку палестинского движения ХАМАС и международного бойкота еврейского государства, сообщил в четверг израильский министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли.
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"С радостью сообщаю, что прямо сейчас французская журналистка Алис Фруссар, поддерживающая ХАМАС и утверждающая, что массовое убийство (израильтян - ред.) 7 октября (2023 года - ред.) следует рассматривать "в контексте", направляется из аэропорта Бен-Гурион обратно в Париж... Она поняла, что у Государства Израиль иссякло терпение к сторонникам ХАМАС и к тем, кто поддерживает санкции и бойкоты против него. Счастливого пути!", - написал Шикли на своей странице в социальной сети X.
По данным издания The Times of Israel, Фруссар последние шесть лет жила и работала в Иерусалиме и Рамалле. Журналистка освещала палестино-израильский конфликт для французских СМИ, включая радиостанцию RFI, газету Le Figaro, телеканал TV5 Monde.
Издание отмечает, что утром 11 июня Фруссар прибыла в Израиль для продолжения долгосрочной работы, однако во въезде было отказано из-за ее антиизраильских заявлений. В публикации говорится, журналистка, в частности, оправдывала атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, называла действия израильских военных в Газе "резней" и обвиняла Государство Израиль в апартеиде.
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