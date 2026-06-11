Израиль отказал во въезде журналистке из Франции за поддержку ХАМАС

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"С радостью сообщаю, что прямо сейчас французская журналистка Алис Фруссар, поддерживающая ХАМАС и утверждающая, что массовое убийство (израильтян - ред.) 7 октября (2023 года - ред.) следует рассматривать "в контексте", направляется из аэропорта Бен-Гурион обратно в Париж... Она поняла, что у Государства Израиль иссякло терпение к сторонникам ХАМАС и к тем, кто поддерживает санкции и бойкоты против него. Счастливого пути!", - написал Шикли на своей странице в социальной сети X.