Трамп отменил запланированные бомбардировки Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что отменил запланированные атаки на Иран.
- По его словам, стороны согласовали сделку.
- Время и место подписания договора Штаты объявят позже.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил об отмене запланированных атак на Иран и утверждает, что стороны согласовали сделку.
"Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки", — написал он в соцсети Truth Social.
Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут.
Накануне глава Белого дома обвинил Иран в затягивании урегулирования, а ночью Штаты атаковали юг страны. Президент пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.