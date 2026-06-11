Трамп отменил запланированные бомбардировки Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что отменил запланированные атаки на Иран.

По его словам, стороны согласовали сделку.

Время и место подписания договора Штаты объявят позже.

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил об отмене запланированных атак на Иран и утверждает, что стороны согласовали сделку.

"Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки", — написал он в соцсети Truth Social

По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговые положения якобы согласовали все участвующие стороны — США и Израиль , а также Пакистан , Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие страны.

Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут.

Накануне глава Белого дома обвинил Иран в затягивании урегулирования, а ночью Штаты атаковали юг страны. Президент пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.