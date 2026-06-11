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Трамп отменил запланированные бомбардировки Ирана - РИА Новости, 11.06.2026
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20:32 11.06.2026 (обновлено: 21:10 11.06.2026)
Трамп отменил запланированные бомбардировки Ирана

Трамп отменил удары по Ирану и вскоре объявит время подписания соглашения

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что отменил запланированные атаки на Иран.
  • По его словам, стороны согласовали сделку.
  • Время и место подписания договора Штаты объявят позже.
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил об отмене запланированных атак на Иран и утверждает, что стороны согласовали сделку.
"Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки", — написал он в соцсети Truth Social.
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По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговые положения якобы согласовали все участвующие стороны — США и Израиль, а также Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие страны.
Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут.
Накануне глава Белого дома обвинил Иран в затягивании урегулирования, а ночью Штаты атаковали юг страны. Президент пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.
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