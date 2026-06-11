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Иранских спасателей перевели в полную готовность из-за угроз США - РИА Новости, 11.06.2026
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18:52 11.06.2026 (обновлено: 18:58 11.06.2026)
Иранских спасателей перевели в полную готовность из-за угроз США

Красный полумесяц: спасателей в ИРИ перевели в полную готовность после угроз США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские спасатели переведены в полную готовность на фоне угроз США нанести новые удары.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк и обрушить на Иран «очень мощные» удары.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иранские спасатели переведены в полную готовность на фоне угроз США нанести новые удары, сообщил иранский Красный полумесяц.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк. Он также отметил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары. При этом, по словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются.
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"Команды спасателей Красного полумесяца находятся в полной готовности в связи с угрозами противника продолжить воздушные атаки на страну", - говорится в заявлении спасательной организации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
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В миреСШАИранИзраильДональд ТрампКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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