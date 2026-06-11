В Иране завили о намерении болезненнее отвечать на действия США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран намерен решительнее и болезненнее отвечать на действия США против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк и что США обрушат на Иран «очень мощные» удары, при этом отметив, что переговоры между США и Ираном продолжаются.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Тегеран намерен решительнее и болезненнее отвечать на действия США против Ирана, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк. Он также отметил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран "очень мощные" удары. При этом, по словам Трампа, переговоры США и Ирана продолжаются.
"На любой непродуманный шаг со стороны США будет дан более болезненный и решительный ответ, который еще больше заставит их пожелать (о содеянном - ред.)", - сообщил Азизи агентству Fars, комментируя последние заявления Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.