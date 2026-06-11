СМИ: Иран нанес удары ракетами по истребителям ВВС США и базе в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран нанес удары по авиабазе Муваффак Салти в Иордании.
- Целью стали места размещения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевые объекты и центр управления.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где расположены американские истребители, передает телеканал Press TV.
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"Рано утром 12 баллистических ракет были нацелены на объекты, где размещались <...> F-35, F-15 и F-16, а также на ключевые военные объекты на авиабазе в Азраке и ее центр управления", — говорится в материале.
Удар Ирана по США вызвал панику на Западе
Вчера, 10:16
Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и пригрозил масштабными атаками на его ключевую инфраструктуру. Ночью американские военные нанесли удары по югу страны. Как заявил глава Белого дома, всего было выпущено 49 ракет Tomahawk. Он добавил, что в случае, если Тегеран не согласится на сделку, Вашингтон разбомбит страну "к чертовой матери" в ночь на пятницу.
Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР позже сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте и "Шейх-Иса" в Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базу Харир на севере Ирака и силы Пятого флота ВМС США.