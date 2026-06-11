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СМИ: Иран нанес удары ракетами по истребителям ВВС США и базе в Иордании - РИА Новости, 11.06.2026
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06:14 11.06.2026 (обновлено: 09:47 11.06.2026)
СМИ: Иран нанес удары ракетами по истребителям ВВС США и базе в Иордании

Press TV: Иран нанес удары ракетами по истребителям ВВС США и базе в Иордании

© Кадр видео из соцсетейПерехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес удары по авиабазе Муваффак Салти в Иордании.
  • Целью стали места размещения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевые объекты и центр управления.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где расположены американские истребители, передает телеканал Press TV.
«

"Рано утром 12 баллистических ракет были нацелены на объекты, где размещались <...> F-35, F-15 и F-16, а также на ключевые военные объекты на авиабазе в Азраке и ее центр управления", — говорится в материале.

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Тегеран в ответ полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР позже сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте и "Шейх-Иса" в Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базу Харир на севере Ирака и силы Пятого флота ВМС США.
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