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Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока - РИА Новости, 11.06.2026
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03:39 11.06.2026
Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока

КСИР: Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока.
  • Атака была осуществлена ВКС и ВМС КСИР на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении корпуса, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB, утверждается, что в ночь на четверг ВКС и ВМС КСИР "в наказание агрессора и в ответ на нападение" армии США в ходе двух волн операции атаковали "18 целей, принадлежащих армии США", в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, а также на авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне.
Иранские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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