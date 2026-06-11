Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока.
- Атака была осуществлена ВКС и ВМС КСИР на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении корпуса, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB, утверждается, что в ночь на четверг ВКС и ВМС КСИР "в наказание агрессора и в ответ на нападение" армии США в ходе двух волн операции атаковали "18 целей, принадлежащих армии США", в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, а также на авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне.