ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).