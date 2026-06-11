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В Тегеране и на юге Ирана гремят взрывы - РИА Новости, 11.06.2026
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00:03 11.06.2026 (обновлено: 00:37 11.06.2026)
В Тегеране и на юге Ирана гремят взрывы

Системы ПВО отражают атаку в провинции Фарс на юге Ирана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы противовоздушной обороны сработали в Тегеране и на юге Ирана, слышны были звуки взрывов.
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран, а агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Вооруженные силы ИРИ находятся в полной боевой готовности и в случае атак нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в Тегеране и на юге Ирана, слышны звуки взрывов, передает иранское агентство Fars.
"В западной части Тегерана слышна работа ПВО", — говорится в сообщении.
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Также сообщается о взрывах в городе Мохр в провинции Фарс, в городах Сирик и Минаб на юге страны.
Накануне вечером глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран. Ранее Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пообещал масштабные атаки на ключевую инфраструктуру исламской республики.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности, в случае атак они нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке.
В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
США объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.
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