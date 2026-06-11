В Тегеране и на юге Ирана гремят взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы противовоздушной обороны сработали в Тегеране и на юге Ирана, слышны были звуки взрывов.
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ночью будут усиленно атаковать Иран, а агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Вооруженные силы ИРИ находятся в полной боевой готовности и в случае атак нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в Тегеране и на юге Ирана, слышны звуки взрывов, передает иранское агентство Fars.
"В западной части Тегерана слышна работа ПВО", — говорится в сообщении.
Также сообщается о взрывах в городе Мохр в провинции Фарс, в городах Сирик и Минаб на юге страны.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности, в случае атак они нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке.
В ночь на среду США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Центральное командование американской армии заявило об ответе на уничтожение вертолета Apache. Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, атаковал базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
США объясняют атаки необходимостью обеспечивать морскую блокаду и "целями самообороны", ИРИ же заявляет об ответных действиях. Параллельно идет переговорный процесс — страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.