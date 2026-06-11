Посол России призвал к уважению суверенитета Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России Эльбрус Кутрашев заявил, что Россия призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела.
- Он назвал Ирак ключевым партнером России и отметил достижения российских компаний в нефтегазовом секторе.
- Заместитель министра иностранных дел Ирака Шорш Саид подтвердил, что Россия является одним из важных экономических партнеров Ирака, а российские инвестиции служат образцом сотрудничества.
БАГДАД, 11 июн - РИА Новости. Россия призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня России посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.
"Россия последовательно призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела", - отметил Кутрашев.
По его словам, несмотря на внешние попытки воспрепятствовать развитию двустороннего сотрудничества, есть повод гордиться достижениями России в нефтегазовом секторе, где российские компании подтвердили репутацию надежных и ответственных партнеров. При этом он назвал Ирак ключевым партнером России.
"Россия в настоящее время является одним из важных экономических партнеров Ирака, а российские инвестиции, особенно в нефтегазовом секторе, служат образцом сотрудничества", - подтвердил он.
Саид указал, что Багдад готов продолжать совместные усилия по укреплению двустороннего партнерства.