Посол России призвал к уважению суверенитета Ирака

БАГДАД, 11 июн - РИА Новости. Россия призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня России посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.