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Посол России призвал к уважению суверенитета Ирака - РИА Новости, 11.06.2026
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17:18 11.06.2026
Посол России призвал к уважению суверенитета Ирака

Кутрашев: Россия призывает к уважению суверенитета Ирака

© Фото : МИД РФПосол России в Ираке Эльбрус Кутрашев
Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД РФ
Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России Эльбрус Кутрашев заявил, что Россия призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела.
  • Он назвал Ирак ключевым партнером России и отметил достижения российских компаний в нефтегазовом секторе.
  • Заместитель министра иностранных дел Ирака Шорш Саид подтвердил, что Россия является одним из важных экономических партнеров Ирака, а российские инвестиции служат образцом сотрудничества.
БАГДАД, 11 июн - РИА Новости. Россия призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела на фоне событий на Ближнем Востоке, заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня России посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.
"Россия последовательно призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела", - отметил Кутрашев.
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По его словам, несмотря на внешние попытки воспрепятствовать развитию двустороннего сотрудничества, есть повод гордиться достижениями России в нефтегазовом секторе, где российские компании подтвердили репутацию надежных и ответственных партнеров. При этом он назвал Ирак ключевым партнером России.
В свою очередь, выступая на торжественном вечере, заместитель министра иностранных дел Ирака по многосторонним и правовым вопросам Шорш Саид отметил, что отношения между Багдадом и Москвой основаны на давних традициях дружбы и взаимного уважения.
"Россия в настоящее время является одним из важных экономических партнеров Ирака, а российские инвестиции, особенно в нефтегазовом секторе, служат образцом сотрудничества", - подтвердил он.
Саид указал, что Багдад готов продолжать совместные усилия по укреплению двустороннего партнерства.
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