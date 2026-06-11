В МИД подтвердили, что "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.
- Участники конкурса должны быть определены в соответствии с регламентом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В российском МИД подтвердили, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" в этом году пройдет в Саудовской Аравии.
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"Уникальный конкурс "Интервидение" в 2026 пройдет в Саудовской Аравии", - сказали РИА Новости в ведомстве.
Собеседник добавил, что участники должны быть определены в соответствии с регламентом.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.