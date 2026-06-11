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В МИД подтвердили, что "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:14 11.06.2026
В МИД подтвердили, что "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии

РИА Новости: МИД подтвердил, что Интервидение-2026 пройдет в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве
Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.
  • Участники конкурса должны быть определены в соответствии с регламентом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В российском МИД подтвердили, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" в этом году пройдет в Саудовской Аравии.
«
"Уникальный конкурс "Интервидение" в 2026 пройдет в Саудовской Аравии", - сказали РИА Новости в ведомстве.
Собеседник добавил, что участники должны быть определены в соответствии с регламентом.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
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