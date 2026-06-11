Институт уполномоченного по правам инвалидов ввели в Самарской области

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева введен специальный институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В четверг глава региона провел встречу с главным специалистом по контролю качества работы с клиентами ООО "Орто-инновации" Екатериной Куприяновой и предложил ей возглавить этот институт.

Как отметила Куприянова, она сама стала человеком с инвалидностью почти восемь лет назад, пережив ампутацию ноги. И стала экспертом в сфере протезирования, консультирует людей с инвалидностью. Два года назад Куприянова получила второе высшее образование в Поволжском государственном университете сервиса по специальности "Социальная работа", квалификация "Магистр". Прошла многие программы дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации: в сфере государственного и муниципального управления, по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, волонтерству в социальной сфере.

Куприянова является многократным призером федеральных и региональных соревнований по адаптивным видам спорта, лауреат именной премии губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и премии главы Самары для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мир равных возможностей"; победитель муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Герои нашего времени".

"Я знаю о вашей деятельности – она очень важная. У нас в регионе проживает более 200 тысяч людей с инвалидностью. Наш социальный блок занимается ими очень предметно, правильно, но мы всегда ищем возможность усилить нашу работу. Поэтому я принял решение ввести институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью и хотел бы вам предложить его возглавить. У вас большой опыт. Самое главное – люди вам доверяют, люди видят вашу работу, поэтому уверен, у вас получится по многим направлениям в Самаре, Самарской области сделать для людей с инвалидностью жизнь более комфортной", – подчеркнул Федорищев.

По словам Куприяновой, тему инвалидности воспринимают как табуированную и грустную.

"Я общаюсь с ребятами, веду общественную деятельность, чтобы популяризировать мысль, что инвалидность — это не приговор, это не значит, что что-то не так с человеком. Просто иначе надо его воспринимать. Очень важно об этом говорить и показывать, в том числе и какие-то острые темы. Я за то, чтобы выходить на диалог с властью, чтобы что-то изменить к лучшему. И для этого нужно как раз связующее звено", – сказала она.

В ходе встречи губернатор обозначил направления работы новой службы.

"И доступная среда, и здравоохранение в целом, реабилитация отдельно. У нас серьезнейший медицинский университет – большое направление по протезированию уже реализуется. У вас будет очень много работы", – сказал Федорищев.