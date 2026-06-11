Новый случай заражения вирусом Нипах выявлен в Индии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В индийском штате Керала у 43-летнего мужчины зафиксировали новый случай заражения вирусом Нипах.
- Власти штата начали поиск контактировавших с больным людей и подготовили карту перемещений пациента.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Медики в индийском штате Керала зафиксировали новый случай заражения вирусом Нипах у 43-летнего мужчины, пациент находится на искусственной вентиляции легких, сообщает издание Times of India.
"Сорокатрехлетний мужчина получил положительный результат в предварительном тесте на вирус Нипах - высоколетальную зоонозную болезнь, несколько вспышек которой произошло в штате за последнее десятилетие", - говорится в публикации.
Издание уточняет, что власти штата начали поиск контактировавших с больным людей, а также подготовили карту перемещений пациента.
Министр здравоохранения Кералы заверил, что правительство штата принимает все меры, необходимые для сдерживания инфекции.
Вирус Нипах регулярно регистрируют в Керале с 2018 года. Летальность заболевания составляет 40-75%, специфического лечения и вакцины пока нет.