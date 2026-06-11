Рейтинг@Mail.ru
Новый случай заражения вирусом Нипах выявлен в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 11.06.2026
Новый случай заражения вирусом Нипах выявлен в Индии, пишут СМИ

Times of India: новый случай заражения вирусом Нипах выявлен в Индии

© AP Photo / Shijith. KМедицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Shijith. K
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В индийском штате Керала у 43-летнего мужчины зафиксировали новый случай заражения вирусом Нипах.
  • Власти штата начали поиск контактировавших с больным людей и подготовили карту перемещений пациента.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Медики в индийском штате Керала зафиксировали новый случай заражения вирусом Нипах у 43-летнего мужчины, пациент находится на искусственной вентиляции легких, сообщает издание Times of India.
"Сорокатрехлетний мужчина получил положительный результат в предварительном тесте на вирус Нипах - высоколетальную зоонозную болезнь, несколько вспышек которой произошло в штате за последнее десятилетие", - говорится в публикации.
Издание уточняет, что власти штата начали поиск контактировавших с больным людей, а также подготовили карту перемещений пациента.
Министр здравоохранения Кералы заверил, что правительство штата принимает все меры, необходимые для сдерживания инфекции.
Вирус Нипах регулярно регистрируют в Керале с 2018 года. Летальность заболевания составляет 40-75%, специфического лечения и вакцины пока нет.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах
11 февраля, 04:00
 
В миреИндияВирус Нипах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала