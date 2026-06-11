Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил, что необходимо изменить имидж строительных колледжей, которые в советские времена считались "самыми отстойными".

Он отметил различия в оснащении и состоянии колледжей в 2006 году в зависимости от того, были ли они под управлением крупной компании или являлись обычными местными учебными заведениями.

Медведев подчеркнул необходимость обеспечения хорошей подготовки и оснащения строительных колледжей, а также предоставления перспектив для людей.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советский имидж строительных колледжей, которые в то время считались "самыми отстойными", надо менять, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".

"Раньше строительные ПТУ были самые отстойные. Так было в советские времена", - сказал Медведев.

Он рассказал, как в 2006 году специально посетил несколько российских колледжей. Их оснащение и состояние сильно отличались в зависимости от того, был ли колледж под управлением крупной компании или обычным местным.