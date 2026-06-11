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Советский имидж строительных колледжей надо менять, считает Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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23:06 11.06.2026
Советский имидж строительных колледжей надо менять, считает Медведев

Медведев: советский имидж строительных колледжей надо менять

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что необходимо изменить имидж строительных колледжей, которые в советские времена считались "самыми отстойными".
  • Он отметил различия в оснащении и состоянии колледжей в 2006 году в зависимости от того, были ли они под управлением крупной компании или являлись обычными местными учебными заведениями.
  • Медведев подчеркнул необходимость обеспечения хорошей подготовки и оснащения строительных колледжей, а также предоставления перспектив для людей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советский имидж строительных колледжей, которые в то время считались "самыми отстойными", надо менять, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
"Раньше строительные ПТУ были самые отстойные. Так было в советские времена", - сказал Медведев.
Он рассказал, как в 2006 году специально посетил несколько российских колледжей. Их оснащение и состояние сильно отличались в зависимости от того, был ли колледж под управлением крупной компании или обычным местным.
"Надо сделать так, чтобы наши строительные колледжи, наши строительные средние специальные учебные заведения тоже были и хорошо подготовленными, оснащенными, и давали перспективы людям", - подчеркнул Медведев, добавив, что престиж строительной отрасли вырос.
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