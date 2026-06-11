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Россияне считают, что ИИ их не заменит, рассказал глава АЦ ВЦИОМ - РИА Новости, 11.06.2026
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06:59 11.06.2026
Россияне считают, что ИИ их не заменит, рассказал глава АЦ ВЦИОМ

Федоров: россияне считают, что ИИ их не заменит

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне не воспринимают искусственный интеллект как угрозу для своих рабочих мест, так как считают, что ИИ не сможет их заменить.
  • Такое отношение россиян к искусственному интеллекту, по словам гендиректора АЦ ВЦИОМ, не будет меняться еще довольно долго.
  • ИИ занимается креативом, а сложные задачи, связанные в том числе с физическим трудом, по-прежнему выполняют люди.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне не воспринимают искусственный интеллект как угрозу для своих рабочих мест, поскольку считают, что ИИ не сможет их заменить, рассказал РИА Новости генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"В этом плане мы технооптимисты. В отличие от американцев, западных европейцев, которые воспринимают искусственный интеллект очень практично, как угрозу для своих рабочих мест, мы считаем, что нам это вообще не угрожает, потому что мы все уникальные личности, никакой искусственный интеллект нас заменить не может. Так мы считаем, поэтому мы его не боимся", - сказал Федоров.
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По словам гендиректора АЦ ВЦИОМ, такое отношение россиян к искусственному интеллекту не будет меняться еще довольно долго, несмотря на быстрое развитие технологий.
"Считалось раньше, что алгоритмы возьмут на себя такие рутинные, скучные, понятные задачки, а люди сосредоточатся на креативе, на каких-то нешаблонных, нестандартных решениях и так далее. Вопрос - как сейчас используется искусственный интеллект? Ответ - он используется для снятия смешных видео, в основном в развлекательных целях", - отметил он.
Федоров обратил внимание на то, что ИИ занимается креативом, а шаблонные трудные задачи, связанные в том числе с физическим трудом, по-прежнему выполняют люди.
"Мы понимаем, что, ИИ несет серьезные изменения в нашу жизнь, но какие профессии умрут, а кто останется конкурентоспособен, об этом сказать довольно сложно пока, в том числе и потому, что само развитие искусственного интеллекта очень интенсивно", - добавил он.
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