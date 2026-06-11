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Биолог рассказала, какие грибы можно собирать в июне - РИА Новости, 11.06.2026
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03:30 11.06.2026
Биолог рассказала, какие грибы можно собирать в июне

Водонеева: в июне можно собирать маслята, опята, лисички и подосиновики

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаслята
Маслята - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые июньские грибы, которые уже можно собирать, — это маслята, опята, лисички и подосиновики.
  • Маслята появляются в молодых сосняках на хорошо освещенных опушках, а на открытых пространствах встречается шампиньон луговой.
  • Трутовик серно-желтый набирает популярность, его можно найти в широколиственных лесах, но собирать нужно только молодые экземпляры.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Маслята, опята, лисички и подосиновики - первые июньские грибы, которые уже можно собирать для употребления в пищу, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева.
"Из июньских грибов можно собирать маслята, летние опята, лисички, подосиновики, вешенки и шампиньоны. Маслята уже появляются в молодых сосняках на хорошо освещенных опушках. Слой пока не очень активный, но первые грибы уже встречаются. Также пошли лисички", - сообщила биолог.
По ее словам, на открытых пространствах - лугах, пастбищах, в том числе в окрестностях Нижнего Новгорода – встречается шампиньон луговой.
"В последние годы популярность набирает трутовик серно-желтый. Это необычный гриб, растущий на деревьях. Вкусом напоминает курицу. Встречается в широколиственных лесах (на дубах), но собирать нужно только молодые экземпляры", - подчеркнула Воденеева.
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