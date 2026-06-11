Биолог рассказала, какие грибы можно собирать в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые июньские грибы, которые уже можно собирать, — это маслята, опята, лисички и подосиновики.

Маслята появляются в молодых сосняках на хорошо освещенных опушках, а на открытых пространствах встречается шампиньон луговой.

Трутовик серно-желтый набирает популярность, его можно найти в широколиственных лесах, но собирать нужно только молодые экземпляры.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Маслята, опята, лисички и подосиновики - первые июньские грибы, которые уже можно собирать для употребления в пищу, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева.

"Из июньских грибов можно собирать маслята, летние опята, лисички, подосиновики, вешенки и шампиньоны. Маслята уже появляются в молодых сосняках на хорошо освещенных опушках. Слой пока не очень активный, но первые грибы уже встречаются. Также пошли лисички", - сообщила биолог.

По ее словам, на открытых пространствах - лугах, пастбищах, в том числе в окрестностях Нижнего Новгорода – встречается шампиньон луговой.