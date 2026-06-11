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В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с ИИ - РИА Новости, 11.06.2026
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14:19 11.06.2026 (обновлено: 14:20 11.06.2026)
В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с ИИ

РИА Новости: в России утвердили новый ГОСТ на детские игрушки с ИИ

© Фото : Roudaut et al.Обложка-морф, превращающая айфон в игровую консоль при запуске игры
Обложка-морф, превращающая айфон в игровую консоль при запуске игры - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Roudaut et al.
Обложка-морф, превращающая айфон в игровую консоль при запуске игры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта.
  • Стандарт распространяется на интерактивные куклы, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей от 1 года до 14 лет и вступает в силу с 1 сентября.
  • Новый ГОСТ предусматривает физическую, механическую и пожарную безопасность, защиту персональных данных ребенка, психоэмоциональную безопасность и другое.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта, он распространяется на интерактивные куклы, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей от 1 года до 14 лет, говорится в сообщении Росстандарта.
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"Во Всемирный день игрушек рассказываем о новом ГОСТе, утвержденном Росстандартом, который устанавливает требования к безопасности игрушек с применением технологий искусственного интеллекта - ГОСТ Р "Игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. Общие требования". Стандарт распространяется на интерактивные куклы и фигурки, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей от 1 года до 14 лет", - говорится в сообщении.
Стандарт вступает в силу с 1 сентября.
В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ предусматривает физическую, механическую и пожарную безопасность; защиту персональных данных ребенка; психоэмоциональную безопасность и другое. При этом, новый стандарт впервые рассматривает такие игрушки как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции изделия, но и от работы алгоритмов, коммуникации с ребенком и обработки данных.
"Сегодня важно учитывать особенности работы алгоритмов, защиту персональных данных и содержание взаимодействия с ребенком. Новый ГОСТ впервые формирует комплексный подход к этим вопросам и задает единые требования для разработки, оценки и применения ИИ-технологий в детских игрушках", – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, чьи слова приводятся пресс-службой.
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