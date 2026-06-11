В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с ИИ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта, он распространяется на интерактивные куклы, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей от 1 года до 14 лет, говорится в сообщении Росстандарта.

В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ предусматривает физическую, механическую и пожарную безопасность; защиту персональных данных ребенка; психоэмоциональную безопасность и другое. При этом, новый стандарт впервые рассматривает такие игрушки как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции изделия, но и от работы алгоритмов, коммуникации с ребенком и обработки данных.