Представлен полный гид программы фестиваля "Дикая мята"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Представлен полный гид программы мультиформатного независимого фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие начнется 18 июня с 18:00 — с этого времени заработают вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, на сценах "Маяк" и "Дачный клуб" состоятся первые концерты. Основная фестивальная программа — с 19 по 21 июня.

За три дня пройдут 130 концертов на восьми сценах, две из которых — новые. Организаторы построили территорию "Вашана арены" — колизей, расписанный роботами. Также создано новое пространство "Лампа", где пройдут авторские встречи, акустические концерты и танцевальные мастер-классы.

Помимо музыкальной программы, будут работать спортивные площадки, лекторий, развлекательные площадки и лаунж-зоны.

На мероприятии состоятся любительские соревнования по пляжному футболу и волейболу. На фестивале пройдут сплавы на сап-бордах — экспресс-заплывы между выступлениями и тематические: пижамный, костюмированный, холи и ночной под звездами. Также покажут футбольные прямые трансляции этого лета.

На территории "Гармония" для гостей бесплатно проведут практики, мастер-классы, лекции и медитации. Можно будет посетить сеансы массажа, звукотерапии с поющими чашами, позаниматься йогой и другим.

Все три дня будут работать ярмарки с авторскими изделиями, одеждой и украшениями.

На фестивале появилась новая территория "Знание". Там пройдут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, квизы, прогулки с биологом, настольные игры, лекции от спикеров библиотек. Также будет работать лекторий — состоятся народные пресс-конференции с музыкантами и блогерами и паблик-токи.

На территории пространства "Лампа" заработает релакс-зона. В бассейне пройдут пляжные вечеринки. В этом пространстве будет организована фотовыставка фестивальных фото, также состоятся свадебные церемонии.

Для детей также организуют программу. На сцене "Ариэль" состоятся выступления юных музыкантов и коллективов. Все три дня будет функционировать детский сад с аниматорами и развлечениями. На территории установлен луна-парк, будет работать школа юных следопытов и исследователей, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению значков, росписи гипсовых фигурок, изготовлению браслетов, где также расскажут о правилах безопасности для детей и родителей.

На территории фестиваля проложат мощеные дорожки, установят бесплатные питьевые фонтанчики. Будут работать стационарные душевые и полностью обустроенная комната матери и ребенка с кухней, стиральными машинами, местами для умывания детей. Все кемпинги освещены и размечены на улицы с индивидуальными местами для палаток. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы и отдельный подиум напротив сцены "Сирена".

Гости фестиваля могут расположиться в трех палаточных лагерях, также работают готовые палаточные гостиницы. Во всех кемпингах обустроены санитарные зоны, есть электричество и кипяток. Действуют ресторан и фудкорт с кухнями разных форматов.