Рейтинг@Mail.ru
Представлен полный гид программы фестиваля "Дикая мята" - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 11.06.2026
Представлен полный гид программы фестиваля "Дикая мята"

Представлен полный гид программы мультиформатного фестиваля "Дикая мята"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая мята"Фестиваль "Дикая мята"
Фестиваль Дикая мята - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Дикая мята"
Фестиваль "Дикая мята"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Представлен полный гид программы мультиформатного независимого фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области, сообщает пресс-служба организаторов.
Мероприятие начнется 18 июня с 18:00 — с этого времени заработают вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, на сценах "Маяк" и "Дачный клуб" состоятся первые концерты. Основная фестивальная программа — с 19 по 21 июня.
За три дня пройдут 130 концертов на восьми сценах, две из которых — новые. Организаторы построили территорию "Вашана арены" — колизей, расписанный роботами. Также создано новое пространство "Лампа", где пройдут авторские встречи, акустические концерты и танцевальные мастер-классы.
Помимо музыкальной программы, будут работать спортивные площадки, лекторий, развлекательные площадки и лаунж-зоны.
На мероприятии состоятся любительские соревнования по пляжному футболу и волейболу. На фестивале пройдут сплавы на сап-бордах — экспресс-заплывы между выступлениями и тематические: пижамный, костюмированный, холи и ночной под звездами. Также покажут футбольные прямые трансляции этого лета.
На территории "Гармония" для гостей бесплатно проведут практики, мастер-классы, лекции и медитации. Можно будет посетить сеансы массажа, звукотерапии с поющими чашами, позаниматься йогой и другим.
Все три дня будут работать ярмарки с авторскими изделиями, одеждой и украшениями.
На фестивале появилась новая территория "Знание". Там пройдут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, квизы, прогулки с биологом, настольные игры, лекции от спикеров библиотек. Также будет работать лекторий — состоятся народные пресс-конференции с музыкантами и блогерами и паблик-токи.
На территории пространства "Лампа" заработает релакс-зона. В бассейне пройдут пляжные вечеринки. В этом пространстве будет организована фотовыставка фестивальных фото, также состоятся свадебные церемонии.
Для детей также организуют программу. На сцене "Ариэль" состоятся выступления юных музыкантов и коллективов. Все три дня будет функционировать детский сад с аниматорами и развлечениями. На территории установлен луна-парк, будет работать школа юных следопытов и исследователей, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению значков, росписи гипсовых фигурок, изготовлению браслетов, где также расскажут о правилах безопасности для детей и родителей.
На территории фестиваля проложат мощеные дорожки, установят бесплатные питьевые фонтанчики. Будут работать стационарные душевые и полностью обустроенная комната матери и ребенка с кухней, стиральными машинами, местами для умывания детей. Все кемпинги освещены и размечены на улицы с индивидуальными местами для палаток. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы и отдельный подиум напротив сцены "Сирена".
Гости фестиваля могут расположиться в трех палаточных лагерях, также работают готовые палаточные гостиницы. Во всех кемпингах обустроены санитарные зоны, есть электричество и кипяток. Действуют ресторан и фудкорт с кухнями разных форматов.
В этом году установлены дополнительные камеры для видеонаблюдения за периметром, разработана система резервного электроснабжения, на входных группах размещены рамки и интроскопы, будут работать ЧОП, Росгвардия, группы мобильного реагирования и силовые структуры Тульской области. Организаторы просят перед поездкой ознакомиться с правилами фестиваля.
Стали известны меры безопасности на фестивале Дикая Мята - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Стали известны меры безопасности на фестивале "Дикая Мята"
8 июня, 16:42
 
Тульская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала