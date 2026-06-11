В Германии обвинили власти в стремлении к конфронтации с Россией

БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией, чтобы отвлечь всеобщее внимание от своих провалов, в том числе в вопросе расследования терактов на газопроводах "Северный поток".