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В Германии обвинили власти в стремлении к конфронтации с Россией - РИА Новости, 11.06.2026
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13:58 11.06.2026
В Германии обвинили власти в стремлении к конфронтации с Россией

Лидер АдГ Вайдель обвинила Германию в попытке конфронтации с Россией

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией.
  • Вайдель считает, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от провалов властей, в том числе в вопросе расследования терактов на газопроводах «Северный поток».
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией, чтобы отвлечь всеобщее внимание от своих провалов, в том числе в вопросе расследования терактов на газопроводах "Северный поток".
"До сих пор вы не потребовали от Киева никакого ответа о подрыве газопровода "Северный поток". Была уничтожена жизненно важная для нашей экономики инфраструктура. И был нанесен огромный ущерб. Вместо этого вы преднамеренно ищете конфронтации с Россией..., чтобы отвлечь внимание от собственных провалов", - сказала Вайдель в ходе дебатов в бундестаге. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Лидер АдГ отметила, что власти Германии часто говорят о войне и хотят втянуть свою же страну в конфликт. Вайдель призвала наконец начать диалог о мире, а не о войне.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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