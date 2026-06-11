Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией.
- Вайдель считает, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от провалов властей, в том числе в вопросе расследования терактов на газопроводах «Северный поток».
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией, чтобы отвлечь всеобщее внимание от своих провалов, в том числе в вопросе расследования терактов на газопроводах "Северный поток".
"До сих пор вы не потребовали от Киева никакого ответа о подрыве газопровода "Северный поток". Была уничтожена жизненно важная для нашей экономики инфраструктура. И был нанесен огромный ущерб. Вместо этого вы преднамеренно ищете конфронтации с Россией..., чтобы отвлечь внимание от собственных провалов", - сказала Вайдель в ходе дебатов в бундестаге. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Лидер АдГ отметила, что власти Германии часто говорят о войне и хотят втянуть свою же страну в конфликт. Вайдель призвала наконец начать диалог о мире, а не о войне.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.