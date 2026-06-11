Генсек ООН призвал США и Иран прекратить огонь на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гутерреш обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке.
- Он призывает США и Иран прекратить огонь и вернуться к полному выполнению режима прекращения огня.
ООН, 11 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает США и Иран прекратить огонь, сообщил пресс-секретарь генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь выражает глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке... призывает стороны вернуться к полному выполнению режима прекращения огня, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил Дюжаррик журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.