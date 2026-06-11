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Генсек ООН призвал США и Иран прекратить огонь на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.06.2026
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19:40 11.06.2026
Генсек ООН призвал США и Иран прекратить огонь на Ближнем Востоке

Гутерреш призвал США и Иран прекратить огонь на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гутерреш обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке.
  • Он призывает США и Иран прекратить огонь и вернуться к полному выполнению режима прекращения огня.
ООН, 11 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает США и Иран прекратить огонь, сообщил пресс-секретарь генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь выражает глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке... призывает стороны вернуться к полному выполнению режима прекращения огня, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил Дюжаррик журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Гутерреш призвал США, Израиль и Иран положить конец конфликту
25 марта, 22:05
 
В миреБлижний ВостокСШАИранСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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