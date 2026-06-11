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Более 130 населенных пунктов газифицируют в Ярославской области до 2030 г - РИА Новости, 11.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:44 11.06.2026
Более 130 населенных пунктов газифицируют в Ярославской области до 2030 г

В Ярославской области газифицируют более 130 населенных пунктов до 2030 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Более 130 населенных пунктов Ярославской области планируется газифицировать до 2030 года, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор рассказал, что правительство региона совместно с ПАО "Газпром" утвердило программу развития газоснабжения Ярославской области на ближайшие пять лет.
"Это важнейший документ, который позволит значительно повысить качество жизни людей, создаст дополнительные возможности для развития территорий и роста инвестиционной привлекательности региона. Программа предусматривает не только строительство газовой инфраструктуры, но и перевод на природный газ десятков котельных и промышленных объектов. Всего в регионе планируется построить 39 межпоселковых и 137 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 1150 километров", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Во вновь газифицированных населенных пунктах жители смогут подключаться к сетевому газу в рамках догазификации, отметил губернатор.
"Ежегодно программа будет актуализироваться совместно с единым оператором газификации", - сообщил глава Ярославской области.
Как отметил заместитель председателя правительства - министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, программа предусматривает создание условий для газификации нескольких десятков газовых котельных и промышленных теплогенерирующих установок. Среди ключевых объектов - котельные в Любимском, Даниловском и Мышкинском округах.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевГазпром
 
 
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