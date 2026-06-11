Датчики Гагарина передали московскому Музею космонавтики

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН передал московскому Музею космонавтики пояс с кабелем отведения электродов, с помощью которого у первого космонавта планеты Юрия Гагарина сканировали показатели здоровья перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, на выставке показана хранящаяся в музее подлинная кардиограмма Гагарина, снятая с космонавта за 16 часов до старта под нагрузкой во время выполнения физических упражнений.