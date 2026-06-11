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Датчики Гагарина передали московскому Музею космонавтики - РИА Новости, 11.06.2026
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16:41 11.06.2026
Датчики Гагарина передали московскому Музею космонавтики

Датчики Юрия Гагарина передали московскому Музею космонавтики

© РИА НовостиДатчики Гагарина, переданные Музею космонавтики
Датчики Гагарина, переданные Музею космонавтики - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Датчики Гагарина, переданные Музею космонавтики
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Институт медико-биологических проблем РАН передал московскому Музею космонавтики пояс с кабелем отведения электродов, с помощью которого у Юрия Гагарина сканировали показатели здоровья перед полетом.
  • Пояс станет экспонатом выставки «Сердце первого», посвященной 65-летию полета Гагарина.
  • На выставке также представлена подлинная кардиограмма Гагарина, снятая за 16 часов до старта.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН передал московскому Музею космонавтики пояс с кабелем отведения электродов, с помощью которого у первого космонавта планеты Юрия Гагарина сканировали показатели здоровья перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.
Пояс передал директору музея Наталье Артюхиной директор ИМБП Олег Орлов.
Пояс станет одним из экспонатов выставки "Сердце первого", посвященной 65-летию полета Гагарина, которое отмечалось в этом году. Также на ней представлены катапультные кресла, неприкосновенный аварийный запас космонавта, редкие документы и подлинный мундир первого космонавта.
Кроме того, на выставке показана хранящаяся в музее подлинная кардиограмма Гагарина, снятая с космонавта за 16 часов до старта под нагрузкой во время выполнения физических упражнений.
После окончания работы выставки пояс будет храниться в музее.
Полет Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года. В 2026 году в честь 65-летия этого события в России была объявлена Неделя космоса. Она будет ежегодно проходить с 6 по 12 апреля.
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