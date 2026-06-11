ФСБ: агента Киева забросили в Россию в 2026 году для убийства военного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранца, который по заданию Киева должен был застрелить российского военного, забросили в РФ в феврале 2026 года.
- ФСБ предотвратила теракт: на территории Московского региона задержан гражданин иностранного государства, планировавший ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранца, который по заданию Киева должен был застрелить российского военного, забросили в РФ в феврале 2026 года, сообщил ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали против военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ. На территории Московского региона задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения. Он по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия.
"Иностранец был заброшен в Россию в феврале 2026 года. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений", - говорится в сообщении.