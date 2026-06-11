Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: агента Киева забросили в Россию в 2026 году для убийства военного - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 11.06.2026
ФСБ: агента Киева забросили в Россию в 2026 году для убийства военного

ФСБ: иностранного агента Киева забросили в РФ в 2026 году для убийства военного

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранца, который по заданию Киева должен был застрелить российского военного, забросили в РФ в феврале 2026 года.
  • ФСБ предотвратила теракт: на территории Московского региона задержан гражданин иностранного государства, планировавший ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранца, который по заданию Киева должен был застрелить российского военного, забросили в РФ в феврале 2026 года, сообщил ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали против военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ. На территории Московского региона задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения. Он по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия.
"Иностранец был заброшен в Россию в феврале 2026 года. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
ФСБ рассказала о задержанном за покушение на российского военного
09:48
 
РоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала