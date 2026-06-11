ФСБ рассказала о задержанном за покушение на российского военного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранца, задержанного в Московском регионе за убийство российского военного, обещали поддержать в получении статуса беженца в ЕС.
- Задержанный признался, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств ЕС, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранцу, который был задержан на территории Московского региона, за убийство российского военного обещали оказать содействие в получении статуса беженца на территории ЕС, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении теракта и задержании иностранца 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить российского военнослужащего.
"В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС", - говорится в сообщении.