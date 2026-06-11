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ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в Московском регионе - РИА Новости, 11.06.2026
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09:47 11.06.2026
ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в Московском регионе

ФСБ задержала агента Киева, хотевшего застрелить военного в Московском регионе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец задержан в Московском регионе по подозрению в подготовке убийства российского военнослужащего.
  • Задержание произведено по результатам оперативно-разыскных мероприятий ФСБ России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержан иностранец, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить российского военнослужащего на территории Московского региона, сообщил в четверг ЦОС ФСБ России.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
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РоссияВ миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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