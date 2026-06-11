ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в Московском регионе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержан иностранец, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить российского военнослужащего на территории Московского региона, сообщил в четверг ЦОС ФСБ России.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.