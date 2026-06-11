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ФСБ сорвала теракт украинских спецслужб в отношении российского военного - РИА Новости, 11.06.2026
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09:46 11.06.2026 (обновлено: 10:48 11.06.2026)
ФСБ сорвала теракт украинских спецслужб в отношении российского военного

ФСБ сорвала покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала иностранца, планировавшего покушение на сотрудника Минобороны по заданию украинских спецслужб.
  • За успешное выполнение задания ему пообещали помочь в получении статуса беженца в ЕС.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФСБ предотвратила покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны.
"На территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать <...> военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в релизе службы.
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Как признался преступник, его завербовали в одном из европейских государств, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования на родине. На СБУ он вышел сам, и уже в феврале приехал в Россию.
За успешное выполнение задания ему обещали помочь в получении статуса беженца.
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