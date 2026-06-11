ФСБ сорвала теракт украинских спецслужб в отношении российского военного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала иностранца, планировавшего покушение на сотрудника Минобороны по заданию украинских спецслужб.
- За успешное выполнение задания ему пообещали помочь в получении статуса беженца в ЕС.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФСБ предотвратила покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны.
"На территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать <...> военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в релизе службы.
Как признался преступник, его завербовали в одном из европейских государств, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования на родине. На СБУ он вышел сам, и уже в феврале приехал в Россию.
За успешное выполнение задания ему обещали помочь в получении статуса беженца.
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