ФСБ сорвала теракт украинских спецслужб в отношении российского военного

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ФСБ предотвратила покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны.

"На территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать <...> военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в релизе службы.