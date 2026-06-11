Экс-глава МИД ФРГ раскритиковал милитаризацию Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-глава МИД ФРГ Йошка Фишер полагает, что наращивание военной мощи Германией пробуждает "старые страхи" у ее европейских соседей.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что немецкие власти намерены сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией в Европе.

БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Наращивание военной мощи Германией пробуждает "старые страхи" у ее европейских соседей, полагает немецкий министр иностранных дел, занимавший эту должность в 1998-2005 годах, Йошка Фишер.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее неоднократно заявлял, что немецкие власти намерены как можно скорее сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией в Европе

"Это (милитаризация - ред.) пробуждает старые страхи… у французов, поляков, голландцев, бельгийцев, люксембуржцев, и поэтому Фридрих Мерц поступил неразумно, громко объявив, что Германия намерена создать сильнейшую в мире армию в области обычных вооружений", - сказал Фишер агентству DPA.

По словам бывшего министра, подобные воинственные заявления вызывают исторически обусловленные опасения на фоне происходящего отдаления Соединенных Штатов от Европы. Фишер уверен, что сворачивание американского военного присутствия влечет за собой фундаментальное изменение всей архитектуры безопасности на континенте.

"Американское присутствие (в Европе - ред.) после Второй мировой войны обеспечивало не только нашу безопасность, но и безопасность (других стран - ред.) от нас самих", - добавил экс-министр.

Фишер отметил, что именно этот фактор значительно облегчил европейцам принятие восстановления немецкого государства после 1949 года, а позднее и его объединения. В этой связи он процитировал известную формулу первого генерального секретаря НАТО , лорда Гастингса Исмея о целях создания Североатлантического альянса.

"Русских нужно было держать снаружи, американцев - внутри, а немцев - на месте. В принципе, это актуально и по сей день, но сейчас американцы практически ушли, а Германия одновременно наращивает вооружения", - подчеркнул бывший министр иностранных дел.