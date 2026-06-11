В Госдуме призвали законодательно закрепить понятие "экологический туризм"

Краткий пересказ от РИА ИИ Понятие "экологический туризм" отсутствует в российском законодательстве, заявил Вячеслав Фетисов.

Это тема скорейшего решения, добавил депутат.

Он подчеркнул, что истинный экологический туризм - это познавательная история, возможность общения с природой и желание не навредить ей.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Понятие "экологический туризм" отсутствует в российском законодательстве, однако эта тема требует скорейшего решения, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

« "У нас понятие "экологического туризма" еще не сформировано в законодательной базе. Это тема, которая требует скорейшего решения. Потому что кто-то понимает, что пятизвездочный отель на берегу Байкала , где антропогенная нагрузка сегодня зашкаливает, это его "экологический туризм": выйти в тапочках на балкон, посмотреть на Байкал", - сказал Фетисов

Парламентарий подчеркнул, что истинный экологический туризм - это познавательная история, возможность общения с природой и главное - желание не навредить ей. Эти принципы, по его мнению, должны стать основой развития этого направления.

Он также обратил внимание на необходимость расчета антропогенной нагрузки на экосистемы при принятии решений о развитии экотуризма в России . Фетисов привел в пример массовый отдых граждан на берегах водоемов, после которого остаются горы мусора, а также участившиеся природные пожары, за которыми часто стоит человеческая неосторожность.