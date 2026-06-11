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В Госдуме призвали законодательно закрепить понятие "экологический туризм" - РИА Новости, 11.06.2026
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Туризм
 
20:29 11.06.2026
В Госдуме призвали законодательно закрепить понятие "экологический туризм"

РИА Новости: понятие "экологический туризм" предложили закрепить законодательно

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЗакат на озере Байкал
Закат на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Закат на озере Байкал. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Понятие "экологический туризм" отсутствует в российском законодательстве, заявил Вячеслав Фетисов.
  • Это тема скорейшего решения, добавил депутат.
  • Он подчеркнул, что истинный экологический туризм - это познавательная история, возможность общения с природой и желание не навредить ей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Понятие "экологический туризм" отсутствует в российском законодательстве, однако эта тема требует скорейшего решения, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.
«
"У нас понятие "экологического туризма" еще не сформировано в законодательной базе. Это тема, которая требует скорейшего решения. Потому что кто-то понимает, что пятизвездочный отель на берегу Байкала, где антропогенная нагрузка сегодня зашкаливает, это его "экологический туризм": выйти в тапочках на балкон, посмотреть на Байкал", - сказал Фетисов.
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Парламентарий подчеркнул, что истинный экологический туризм - это познавательная история, возможность общения с природой и главное - желание не навредить ей. Эти принципы, по его мнению, должны стать основой развития этого направления.
Он также обратил внимание на необходимость расчета антропогенной нагрузки на экосистемы при принятии решений о развитии экотуризма в России. Фетисов привел в пример массовый отдых граждан на берегах водоемов, после которого остаются горы мусора, а также участившиеся природные пожары, за которыми часто стоит человеческая неосторожность.
Депутат также призвал ориентироваться на международный опыт, где природа рассматривается как самое ценное достояние, а экотуризм позволяет зарабатывать средства на поддержание баланса между человеком и окружающей средой, минимизируя ущерб.
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