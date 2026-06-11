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Более 200 тысяч европейцев умерли из-за жары за четыре года, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 11.06.2026
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17:46 11.06.2026 (обновлено: 17:50 11.06.2026)
Более 200 тысяч европейцев умерли из-за жары за четыре года, сообщила ВОЗ

ВОЗ: более 200 тысяч человек умерли в Европе из-за жары за четыре года

© AP Photo / Petros GiannakourisЖара в Греции
Жара в Греции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Жара в Греции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 200 тысяч человек скончались в Европе из-за жары за четыре года, заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.
  • Большинство этих смертей можно было предотвратить, подчеркнул он.
  • ВОЗ выпустила рекомендации по защите от жары, включая озеленение городов, создание "пунктов охлаждения", контроль за потреблением воды пожилыми людьми и другие меры.
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Более 200 тысяч человек скончались в Европе из-за жары за четыре года, при этом почти все эти смерти можно было предотвратить, сообщил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.
ВОЗ в четверг выпустила второе издание Руководства по планам действий в области охраны здоровья в условиях жары.
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"За последние четыре года жара унесла более 200 000 жизней в странах ЕС и ассоциированных с ним государствах. Во-первых, большинство этих смертей можно было полностью предотвратить, а во-вторых, это лишь верхушка айсберга, миллионы людей страдают физически и психически", - заявил Клюге, чьи слова приводятся в пресс-релизе организации.
Он указал, что индивидуальных мер по защите от жаркой погоды недостаточно, и призвал страны найти скоординированное и эффективное решение.
Рекомендации ВОЗ по защите от жары включают ряд мер: от озеленения городов для большей затененности до формирования сетей "пунктов охлаждения".
В ВОЗ также рекомендуют социальным службам следить за тем, чтобы пожилые люди пили достаточно воды, а учителя и воспитатели обучались распознавать признаки недугов, связанных с жарой.
Власти в организации призвали обеспечить достаточную численность персонала в медицинских учреждениях во время аномальной жары, а работодателей - чаще устраивать перерывы для сотрудников.
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