Более 200 тысяч европейцев умерли из-за жары за четыре года, сообщила ВОЗ

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"За последние четыре года жара унесла более 200 000 жизней в странах ЕС и ассоциированных с ним государствах. Во-первых, большинство этих смертей можно было полностью предотвратить, а во-вторых, это лишь верхушка айсберга, миллионы людей страдают физически и психически", - заявил Клюге, чьи слова приводятся в пресс-релизе организации.