Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кнайсль считает, что выборы в Европе мало что изменят в отношениях с Россией по вопросу энергопоставок.
- Она прибыла с ознакомительным визитом в Крым и провела лекцию для студентов.
- По ее мнению, необходимо изменить мышление в духе верховенства права и уважения к договорам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Выборы на данном этапе мало что меняют в Европе, когда речь идет о рациональных отношениях с Россией по вопросу энергопоставок, так как у всех политических партий есть проблема с подбором хороших и трудолюбивых людей, сказала в комментарии журналистам экс-глава МИД Австрии, политик и журналист Карин Кнайсль.
Карин Кнайсль прибыла с ознакомительным визитом в Крым, она встретилась с председателем парламента Крыма Владимиром Константиновым, а также провела лекцию для студентов.
"Знаете, меня выгнали из Европы некоторое время назад, и честно говоря, я сейчас не вижу никакой особой рациональности. Я только читаю газеты, и считаю, что выборы мало что изменят", - сказала Кнайсль, отвечая на вопрос, видит ли она сейчас в Австрии, Германии здоровые силы, готовые на налаживание отношений с Россией и запуск в работу уцелевшей нитки газопровода "Северный поток – 2".
Политик сказала, что действительно нужно изменить - так это мышление в духе верховенства права, уважения к договорам.
"Я бы не стала делать ставки на исход выборов. На мой взгляд, это не дает никакой уверенности... потому что, как я всегда говорю, у всех политических партий есть проблемы с подбором нужных людей. У всех. Вы не найдете лучших умов в политических партиях. Это факт. Люди, которые действительно умны и трудолюбивы, создают свои собственные компании", - добавила она.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв "Северных потоков" актом государственного терроризма. Он добавил, что одна нитка "Северных потоков" сохранена и может работать, но она находится под американскими санкциями. Запуск уцелевшей нитки газопровода, по мнению Путина, является вопросом суверенитета Германии.