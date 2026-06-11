СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Выборы на данном этапе мало что меняют в Европе, когда речь идет о рациональных отношениях с Россией по вопросу энергопоставок, так как у всех политических партий есть проблема с подбором хороших и трудолюбивых людей, сказала в комментарии журналистам экс-глава МИД Австрии, политик и журналист Карин Кнайсль.

"Я бы не стала делать ставки на исход выборов. На мой взгляд, это не дает никакой уверенности... потому что, как я всегда говорю, у всех политических партий есть проблемы с подбором нужных людей. У всех. Вы не найдете лучших умов в политических партиях. Это факт. Люди, которые действительно умны и трудолюбивы, создают свои собственные компании", - добавила она.