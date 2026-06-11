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"Что-то не так": в ЕС забили тревогу из-за состояния Каллас - РИА Новости, 11.06.2026
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04:18 11.06.2026
"Что-то не так": в ЕС забили тревогу из-за состояния Каллас

Христофору: идея Каллас о создании переговорной группы говорит об отчаянии

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что новая идея главы евродипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы по украинским переговорам ставит ее в отчаянное положение.
  • Христофору выразил недоумение по поводу перемены в позиции Каллас, которая ранее активно продвигала антироссийские санкции..
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новая идея главы евродипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы по украинским переговорам намекает на ее отчаянное положение, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Наша храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?" — задался он вопросом.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Каллас назвала новый пакет санкций против России крупнейшим за два года
9 июня, 14:56
По словам эксперта, такая перемена в позиции вызывает лишь недоумение у европейских политиков, ведь Каллас сама активно продвигала антироссийские санкции, а тут вдруг решила собрать группу по переговорам.
"Кирпичик за кирпичиком, и система рухнет. Кажется, Кая и правда была права. Ошибка лишь в том, что это не Россия, а ее же собственная власть", — сыронизировал журналист.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что евроинституты могли бы сформировать рабочую группу по украинским переговорам, чтобы определить посланника для диалога с Россией.
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Каллас предложила создать рабочую группу по украинским переговорам
Вчера, 10:42
Позавчера Каллас назвала список новых антироссийских персональных санкций крупнейшим за последние два года.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
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31 мая, 13:48
 
В миреРоссияЕвропаГерманияКайя КалласВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
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