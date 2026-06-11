Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что новая идея главы евродипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы по украинским переговорам ставит ее в отчаянное положение.
- Христофору выразил недоумение по поводу перемены в позиции Каллас, которая ранее активно продвигала антироссийские санкции..
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новая идея главы евродипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы по украинским переговорам намекает на ее отчаянное положение, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Наша храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?" — задался он вопросом.
По словам эксперта, такая перемена в позиции вызывает лишь недоумение у европейских политиков, ведь Каллас сама активно продвигала антироссийские санкции, а тут вдруг решила собрать группу по переговорам.
"Кирпичик за кирпичиком, и система рухнет. Кажется, Кая и правда была права. Ошибка лишь в том, что это не Россия, а ее же собственная власть", — сыронизировал журналист.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что евроинституты могли бы сформировать рабочую группу по украинским переговорам, чтобы определить посланника для диалога с Россией.
Позавчера Каллас назвала список новых антироссийских персональных санкций крупнейшим за последние два года.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.