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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку впервые с сентября 2023 года - РИА Новости, 11.06.2026
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17:02 11.06.2026
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку впервые с сентября 2023 года

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,4 процента

© Fotolia / VRD Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Fotolia / VRD
Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 2,4% с 2,15% годовых.
  • Ставка была повышена впервые с сентября 2023 года после семи сохранений подряд.
  • ЕЦБ будет внимательно следить за ситуацией и придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,15% годовых, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут увеличены до 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно, начиная с 17 июня 2026 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.
Таким образом, ставка была повышена впервые с сентября 2023 года (тогда показатель достиг исторического максимума в 4,5%) после семи сохранений подряд.
Война на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление, и решение о повышении ставок является обоснованным с учетом ряда сценариев, указывается в решении.
Вместе с тем прогноз остается неопределенным, присутствуют риски ускорения инфляции и замедления экономического роста, сообщает ЕЦБ.
"Полные последствия войны для инфляции и роста в среднесрочной перспективе будут зависеть от интенсивности и продолжительности шока цен на энергоносители, а также от масштаба его косвенных и вторичных эффектов", - говорится в релизе.
Регулятор подчеркивает, что привержен проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на уровне целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе.
Центробанк будет внимательно следить за ситуацией и придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных. В то же время ЕЦБ не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, также сказано в сообщении.
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