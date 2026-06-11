ЕЦБ повысил базовую процентную ставку впервые с сентября 2023 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 2,4% с 2,15% годовых.

Ставка была повышена впервые с сентября 2023 года после семи сохранений подряд.

ЕЦБ будет внимательно следить за ситуацией и придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,4% с 2,15% годовых, следует из сообщения регулятора.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут увеличены до 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно, начиная с 17 июня 2026 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Таким образом, ставка была повышена впервые с сентября 2023 года (тогда показатель достиг исторического максимума в 4,5%) после семи сохранений подряд.

Война на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление, и решение о повышении ставок является обоснованным с учетом ряда сценариев, указывается в решении.

Вместе с тем прогноз остается неопределенным, присутствуют риски ускорения инфляции и замедления экономического роста, сообщает ЕЦБ.

"Полные последствия войны для инфляции и роста в среднесрочной перспективе будут зависеть от интенсивности и продолжительности шока цен на энергоносители, а также от масштаба его косвенных и вторичных эффектов", - говорится в релизе.

Регулятор подчеркивает, что привержен проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на уровне целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе.