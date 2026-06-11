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В Эстонии вырыли десять километров рвов на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
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14:22 11.06.2026 (обновлено: 14:32 11.06.2026)
В Эстонии вырыли десять километров рвов на границе с Россией, пишут СМИ

Postimees: военные в Эстонии вырыли десять километров рвов на границе с Россией

© Фото : PPA / Reelika RiimandПограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : PPA / Reelika Riimand
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные в Эстонии за два месяца вырыли 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией.
  • Местами рвы были укреплены «зубами дракона», и Эстония готова создать дополнительные оборонительные линии при необходимости.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военные в Эстонии за два месяца вырыли 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, местами укрепив их "зубами дракона", пишет газета Postimees.
"За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов", - говорится в публикации.
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По данным издания, в районе эстонской волости Сетомаа местами эти рвы были укреплены "зубами дракона". Отмечается, что Эстония не собирается полагаться на лишь одну оборонительную линию и в случае необходимости готова создать дополнительную.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
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