В Эстонии вырыли десять километров рвов на границе с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военные в Эстонии за два месяца вырыли 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, местами укрепив их "зубами дракона", пишет газета Postimees.

По данным издания, в районе эстонской волости Сетомаа местами эти рвы были укреплены "зубами дракона". Отмечается, что Эстония не собирается полагаться на лишь одну оборонительную линию и в случае необходимости готова создать дополнительную.