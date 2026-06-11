В Эстонии вырыли десять километров рвов на границе с Россией, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные в Эстонии за два месяца вырыли 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией.
- Местами рвы были укреплены «зубами дракона», и Эстония готова создать дополнительные оборонительные линии при необходимости.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военные в Эстонии за два месяца вырыли 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, местами укрепив их "зубами дракона", пишет газета Postimees.
По данным издания, в районе эстонской волости Сетомаа местами эти рвы были укреплены "зубами дракона". Отмечается, что Эстония не собирается полагаться на лишь одну оборонительную линию и в случае необходимости готова создать дополнительную.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.