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Испанский лотерейщик получил 3,5 года тюрьмы за присвоение выигрыша - РИА Новости, 11.06.2026
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17:57 11.06.2026
Испанский лотерейщик получил 3,5 года тюрьмы за присвоение выигрыша

Лотерейщик в Испании получил 3,5 года за присвоение билета на 4,7 млн евро

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Испании приговорил Мануэля Рейху к 3,5 годам тюрьмы за присвоение выигрышного лотерейного билета.
  • Рейху оставил себе билет с выигрышем в 4,7 миллиона евро, который ему передал один из участников лотереи для проверки.
  • Провинциальный суд Ла-Коруньи постановил, что осужденный должен выплатить 4,7 миллиона евро совместно с лотерейным оператором Loterias.
МАДРИД, 11 июн - РИА Новости. Суд Испании приговорил Мануэля Рейху к 3,5 годам тюрьмы за присвоение выигрышного лотерейного билета на 4,7 миллиона евро, передает в четверг агентство EFE.
"Лотерейщик, обвиняемый в присвоении выигрышного билета лотереи Primitiva на 4,7 миллиона евро в Ла-Корунье, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении агентства.
По сведениям агентства, в рамках разбирательства было установлено, что один из участников лотереи передал Рейху несколько квитанций для их проверки через терминал. Обнаружив среди них билет с выигрышем в 4,7 миллиона евро, Рейху оставил его у себя, а мужчина ушел, ошибочно считая, что среди его билетов нет выигрышного, уточняет агентство. Позже Рейху повторно проверил квитанции, чтобы подтвердить размер приза, пишет агентство. Настоящий победитель лотереи умер в январе 2014 года, так и не узнав о выигрыше, о чем его семье позже сообщила полиция, подчеркивает агентство.
По данным агентства, провинциальный суд Ла-Коруньи признал Рейху виновным в мошенничестве в особо крупном размере с учетом смягчающего обстоятельства в виде необоснованных судебных задержек. Суд также постановил, что осужденный совместно с лотерейным оператором Loterias, который также был осужден по делу, должен выплатить 4,7 миллиона евро, добавляет агентство.
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