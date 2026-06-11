Испанский лотерейщик получил 3,5 года тюрьмы за присвоение выигрыша

По сведениям агентства, в рамках разбирательства было установлено, что один из участников лотереи передал Рейху несколько квитанций для их проверки через терминал. Обнаружив среди них билет с выигрышем в 4,7 миллиона евро, Рейху оставил его у себя, а мужчина ушел, ошибочно считая, что среди его билетов нет выигрышного, уточняет агентство. Позже Рейху повторно проверил квитанции, чтобы подтвердить размер приза, пишет агентство. Настоящий победитель лотереи умер в январе 2014 года, так и не узнав о выигрыше, о чем его семье позже сообщила полиция, подчеркивает агентство.