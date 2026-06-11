СМИ: в ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас и неэффективности органа, пишет FT.
- Рассматриваются варианты перехода ведомства под контроль ЕК и государств-членов или ограничения автономии Каллас.
- Несколько стран также отмечали, что функции службы, национальных МИД и управлений внешних связей ЕК и Евросовета дублируют друг друга и между ними нет координации.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
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"Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство <...> не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно. <...> Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить", — сказал один из собеседников издания.
По информации газеты, союзники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
Как сообщили источники FT, несколько стран отмечали, сейчас функции ведомства, а также национальных МИД и управлений внешних связей ЕК и Евросовета сильно дублируют друг друга и между ними нет координации.
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"Эти опасения усугубились тем, что Каллас, по всей видимости, высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами", — говорится в материале.
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.