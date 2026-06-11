Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 11.06.2026 (обновлено: 09:54 11.06.2026)
СМИ: в ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока

FT: страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас и неэффективности органа, пишет FT.
  • Рассматриваются варианты перехода ведомства под контроль ЕК и государств-членов или ограничения автономии Каллас.
  • Несколько стран также отмечали, что функции службы, национальных МИД и управлений внешних связей ЕК и Евросовета дублируют друг друга и между ними нет координации.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
«

"Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство <...> не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно. <...> Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить", — сказал один из собеседников издания.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Просто посмешище!" Новая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад
9 июня, 16:06
По информации газеты, союзники рассматривают несколько вариантов. Один из них заключается в лишении Каллас полномочий и переходе органа под контроль Еврокомиссии и государств-членов. Второй — в ограничении автономии главы дипслужбы.
Как сообщили источники FT, несколько стран отмечали, сейчас функции ведомства, а также национальных МИД и управлений внешних связей ЕК и Евросовета сильно дублируют друг друга и между ними нет координации.
«

"Эти опасения усугубились тем, что Каллас, по всей видимости, высказывала собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами", — говорится в материале.

Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Журналист посмеялся над Каллас после ее заявления о России
Вчера, 09:37
 
В миреПарижБерлин (город)КитайКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала