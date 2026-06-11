ЕР в манифесте представит свое видение будущего страны, заявил Медведев

"Мы также обязательно рассмотрим и манифест как некий стратегический документ, ориентированный в более отдаленную перспективу. Он, наверное, не будет таким же конкретным, как пятилетняя программа, но он и не должен быть таким. Он будет обрисовывать именно то, каким мы видим нашу страну в будущем, какие вызовы, естественно, нам предстоит преодолеть", - сказал он в ходе заседания.