Рейтинг@Mail.ru
ЕР в манифесте представит свое видение будущего страны, заявил Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 11.06.2026
ЕР в манифесте представит свое видение будущего страны, заявил Медведев

Медведев: ЕР представит манифест, где расскажет о своем видении будущего страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Единая Россия» представит свое видение будущего страны в манифесте.
  • Дмитрий Медведев провел заседание экспертного совета «Единой России» по формированию народной программы партии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в своем манифесте представит свое видение будущего страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг провел заседание экспертного совета "Единой России" по формированию народной программы партии.
"Мы также обязательно рассмотрим и манифест как некий стратегический документ, ориентированный в более отдаленную перспективу. Он, наверное, не будет таким же конкретным, как пятилетняя программа, но он и не должен быть таким. Он будет обрисовывать именно то, каким мы видим нашу страну в будущем, какие вызовы, естественно, нам предстоит преодолеть", - сказал он в ходе заседания.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии Единая Россия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Медведев рассказал, от чего зависит успех "Единой России"
1 мая, 22:59
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала