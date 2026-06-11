Окончательную версию народной программы ЕР примут в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кандидатов от "Единой России" на предстоящие выборы утвердят на первом этапе партийного съезда.
- Окончательную версию народной программы "Единой России" примут на втором этапе съезда партии в августе.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Окончательную версию народной программы "Единой России" примут на втором этапе съезда партии в августе, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В четверг он провел заседание экспертного совета "Единой России" по формированию народной программы партии. Медведев отметил, что кандидатов от ЕР на предстоящие выборы утвердят на первом этапе партийного съезда.
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"И после этого мы продолжим обсуждать нашу народную программу, с которой пойдем на выборы. Ее окончательную версию мы примем на втором этапе съезда в августе", — сообщил Медведев на заседании.
Председатель партии отметил, что число обращений с предложениями в народную программу "Единой России" уже приблизилось к двум миллионам и многие из собранных инициатив подчеркивают необходимость продолжить уже реализуемые проекты.
"Мы не с чистого листа начинаем и не заново повторяем что-то. Естественно, все это важно не только учесть, но и сохранить в народной программе, сохранить уже действующие программы, которые являются актуальными, сделать их более массовыми, повысить их адресность и эффективность", — подчеркнул он.
В числе примеров он привел программу "Земский доктор", проект "Профессионалитет", развитие телемедицины, отметив, что все это должно сохраниться в новой программе партии.
"Телемедицина та же самая, которую мы тоже начинали развивать уже лет 15 назад по-серьезному. Но это развитие необходимо продолжить, потому что в условиях нашей страны это исключительно важно", — добавил Медведев.