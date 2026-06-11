Окончательную версию народной программы ЕР примут в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ Кандидатов от "Единой России" на предстоящие выборы утвердят на первом этапе партийного съезда.

Окончательную версию народной программы "Единой России" примут на втором этапе съезда партии в августе.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Окончательную версию народной программы "Единой России" примут на втором этапе съезда партии в августе, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В четверг он провел заседание экспертного совета " Единой России " по формированию народной программы партии. Медведев отметил, что кандидатов от ЕР на предстоящие выборы утвердят на первом этапе партийного съезда.

« "И после этого мы продолжим обсуждать нашу народную программу, с которой пойдем на выборы. Ее окончательную версию мы примем на втором этапе съезда в августе", — сообщил Медведев на заседании.

Председатель партии отметил, что число обращений с предложениями в народную программу "Единой России" уже приблизилось к двум миллионам и многие из собранных инициатив подчеркивают необходимость продолжить уже реализуемые проекты.

"Мы не с чистого листа начинаем и не заново повторяем что-то. Естественно, все это важно не только учесть, но и сохранить в народной программе, сохранить уже действующие программы, которые являются актуальными, сделать их более массовыми, повысить их адресность и эффективность", — подчеркнул он.

В числе примеров он привел программу "Земский доктор", проект "Профессионалитет", развитие телемедицины, отметив, что все это должно сохраниться в новой программе партии.